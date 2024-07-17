Арестованы полицейские, подозреваемые в организации незаконной миграции в Ленобласти

Суд в Ленинградской области избрал меру пресечения двум сотрудницам миграционного отдела полиции. Их, а также их коллегу подозревают в организации канала незаконной миграции в Кировском районе.

По ходатайству следствия двух сотрудниц отдела по вопросам миграции ОМВД по Кировскому району Ленобласти отправили под стражу, сообщает 17 июля пресс-служба Следственного комитета региона. Заседание по избранию меры еще одной полицейской, а также организатору преступной группы было перенесено.