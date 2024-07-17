Арестованы полицейские, подозреваемые в организации незаконной миграции в Ленобласти

СУ СК России по Ленинградской области
Суд в Ленинградской области избрал меру пресечения двум сотрудницам миграционного отдела полиции. Их, а также их коллегу подозревают в организации канала незаконной миграции в Кировском районе.
По ходатайству следствия двух сотрудниц отдела по вопросам миграции ОМВД по Кировскому району Ленобласти отправили под стражу, сообщает 17 июля пресс-служба Следственного комитета региона. Заседание по избранию меры еще одной полицейской, а также организатору преступной группы было перенесено.
О задержании четверых подозреваемых — трех сотрудников миграционного отдела полиции и уроженца Таджикистана — СК сообщал накануне. По данным 47News, речь идет об отделе в городе Отрадное, а фигурантами стали три инспектора-женщины. По версии следствия, в 2023 году фигуранты создали преступную группу, занимавшуюся организацией незаконной миграции, и успели выдать документы с заведомо ложными сведениями 22 иностранцам.
Возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции организованной группой с использованием служебного положения).