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    Арестованы полицейские, подозреваемые в организации незаконной миграции в Ленобласти

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    2 комментария

    СУ СК России по Ленинградской области

    Суд в Ленинградской области избрал меру пресечения двум сотрудницам миграционного отдела полиции. Их, а также их коллегу подозревают в организации канала незаконной миграции в Кировском районе.

    По ходатайству следствия двух сотрудниц отдела по вопросам миграции ОМВД по Кировскому району Ленобласти отправили под стражу, сообщает 17 июля пресс-служба Следственного комитета региона. Заседание по избранию меры еще одной полицейской, а также организатору преступной группы было перенесено.

    О задержании четверых подозреваемых — трех сотрудников миграционного отдела полиции и уроженца Таджикистана — СК сообщал накануне. По данным 47News, речь идет об отделе в городе Отрадное, а фигурантами стали три инспектора-женщины. По версии следствия, в 2023 году фигуранты создали преступную группу, занимавшуюся организацией незаконной миграции, и успели выдать документы с заведомо ложными сведениями 22 иностранцам.

    Возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции организованной группой с использованием служебного положения).

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    Ленинградская областьНезаконная миграция
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    Комментарии 2

    почти бросил..)18 Июл 2024 в 00:03
    Нельзя говорить "арестованы полицейские", т.к. это может дискредитировать чьи-нибудь чувства, правильнее: арестованы подозреваемые в преступлении!..)
    +0−0
    277281884417 Июл 2024 в 23:53
    Вот сразу видно-кто в полиции служит.
    +1−0
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