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    Раскрыта преступная схема: канал нелегальной миграции в Ленобласти организовали сотрудники ОМВД

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    18 комментариев

    Полицейские перекрыли канал нелегальной миграции в городе Кировске Ленинградской области. Об этом сообщает 17 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

    «В результате реализации оперативной информации сотрудниками управления собственной безопасности полицейского главка выявлены факты противоправной деятельности, совершенные двумя сотрудниками и одним работником отдела по вопросам миграции ОМВД по Кировскому району Ленинградской области», — говорится в сообщении.

    По предварительным данным, сотрудники выдали 22 иностранцам документы с заведомо ложными сведениями — «для создания видимости законности их пребывания» в стране.

    Если вина этих сотрудников подтвердится, их уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и накажут «в установленном законом порядке». Их руководство в таком случае будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.

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    Комментарии 18

    28027473817 Июл 2024 в 10:15
    не понимаю таких людей, а если потом такой вот нападет на их же ребенка, жену, родственника
    +0−0
    28250166317 Июл 2024 в 10:12
    Это все правильно,что перекрыли канал и наказали. Но кто перекроет каналы тем, кто завозит сюда дикарей миллионами?
    И кто их накажет за Государственную измену?
    +2−0
    Melchett17 Июл 2024 в 09:51
    Хм, интересно, а велосипеды для африканычей, едущих в сторону финской границы, кто организовал.
    +4−0
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