Раскрыта преступная схема: канал нелегальной миграции в Ленобласти организовали сотрудники ОМВД

Полицейские перекрыли канал нелегальной миграции в городе Кировске Ленинградской области. Об этом сообщает
«В результате реализации оперативной информации сотрудниками управления собственной безопасности полицейского главка выявлены факты противоправной деятельности, совершенные двумя сотрудниками и одним работником отдела по вопросам миграции ОМВД по Кировскому району Ленинградской области», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, сотрудники выдали
Если вина этих сотрудников подтвердится, их уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и накажут «в установленном законом порядке». Их руководство в таком случае будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.