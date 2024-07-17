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    Экс-глава департамента культуры Москвы Кибовский арестован на два месяца по делу о взятке. Вину он не признал

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    Замоскворецкий районный суд Москвы 17 июля арестовал на два месяца экс-министра правительства Москвы, возглавлявшего департамент культуры, и бывшего главу Росохранкультуры Александра Кибовского. Об этом сообщает телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.

    Фото: официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы
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    официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

    Таким образом, суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Кибовскому вменяется совершение преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ, частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ: в его деле восемь эпизодов получения взяток и один эпизод покушения на мошенничество. По версии следствия, Кибовский в составе организованной группы совершал махинации с тендерами во время работы в правительстве столицы.

    Во время слушаний бывший глава департамента культуры заявил о планах отправиться в зону боевых действий на Украине, «если отпустят».

    По данным ТАСС, обвиняемый свою вину не признал.

    Подробнее о его персоне и деле читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

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    Александр КибовскийАрестСудВзяткаМошенничество
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    Комментарии 1

    chip117 Июл 2024 в 22:40
    Какой позор, у нас в культурной столице такое и представить нельзя!
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