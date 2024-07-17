Экс-глава департамента культуры Москвы Кибовский арестован на два месяца по делу о взятке. Вину он не признал

Замоскворецкий районный суд Москвы 17 июля арестовал на два месяца экс-министра правительства Москвы, возглавлявшего департамент культуры, и бывшего главу Росохранкультуры Александра Кибовского. Об этом сообщает телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.
официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Кибовскому вменяется совершение преступлений, предусмотренных
Во время слушаний бывший глава департамента культуры заявил о планах отправиться в зону боевых действий на Украине, «если отпустят».
По данным ТАСС, обвиняемый свою вину не признал.
Подробнее о его персоне и деле читайте в материале «Фонтанки».