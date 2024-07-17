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    Поворот автомобиля на Полюстровском отправил байкера в реанимацию

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    2 комментария
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    Тяжелое ДТП произошло вечером 17 июля на севере Петербурга. В столкновении с автомобилем серьезно пострадал мотоциклист.

    В 17:10 на Полюстровском проспекте, возле дома 74, столкнулись мотоцикл KTM 1190 Adventure и легковой автомобиль Volkswagen. Водитель машины поворачивал налево, а байкер ехал прямо слева от него, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    По данным группы «Мотосолидарность ДТП», за рулем мотоцикла был 32-летний мужчина. После ДТП его госпитализировали в тяжелом состоянии, добавили в главке.

    Фото: «Мотосолидарность ДТП»

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    Комментарии 2

    27483699917 Июл 2024 в 21:11
    Тут либо мот по встречке шёл либо авто с правого ряда поворачивать решил.
    +0−0
    ixform17 Июл 2024 в 20:54
    ПДД не защищает от травм
    нужно больше думать вечером когда идёшь спать
    чтобы понять это
    выбирать ещё какие-то варианты кроме тех, которые транслирует так называемое государство
    +0−0
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