Поворот автомобиля на Полюстровском отправил байкера в реанимацию

Тяжелое ДТП произошло вечером 17 июля на севере Петербурга. В столкновении с автомобилем серьезно пострадал мотоциклист.
В 17:10 на Полюстровском проспекте, возле дома 74, столкнулись мотоцикл KTM 1190 Adventure и легковой автомобиль Volkswagen. Водитель машины поворачивал налево, а байкер ехал прямо слева от него, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По данным группы «Мотосолидарность ДТП», за рулем мотоцикла был 32-летний мужчина. После ДТП его госпитализировали в тяжелом состоянии, добавили в главке.