Участниц «голой» фотосессии на Большеохтинском кладбище выпустили из СИЗО

Двух участниц скандальной фотосессии на Большеохтинском кладбище в Петербурге выпустили из-под стражи. Еще двоим ее продлили.
Красногвардейский районный суд Петербурга по собственному усмотрению изменил меру пресечения художнице Анне Пантелеевой с заключения под стражу на домашний арест, сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга 17 июля. Постановление о страже второй участнице, Ярославе Гуменной, Санкт-Петербургский городской суд отменил в порядке апелляционного рассмотрения. Девушку освободили из-под стражи, подписку суд не избирает по закону.
Еще двоим фигурантам, фотографу Сергею Евстюхину и организатору съемки Кристине Рожковой, меры продлили на месяц. Обоих в конце июня суд отправил под арест.
Съемки голых связанных девушек на Большеохтинском кладбище Петербурга привлекли внимание соцсетей, прессы и полиции. Провокационные кадры пошли по телеграм-каналам, а основатель запрещенной в РФ экстремистской организации «Мужское государство»* Владислав Поздняков призвал обратить на них внимание сразу ФСБ. Пантелеева после этого открыла в соцсетях сбор средств на срочный отъезд из России. Она также извинилась перед всеми, кого фотосессия оскорбила, пояснив, что такой цели они не преследовали, а делали творческую съемку.
Всех четверых участников задержали, а по факту съемок возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Подробнее об истории читайте здесь.
* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.