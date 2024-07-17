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    Участниц «голой» фотосессии на Большеохтинском кладбище выпустили из СИЗО

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    8 комментариев

    Двух участниц скандальной фотосессии на Большеохтинском кладбище в Петербурге выпустили из-под стражи. Еще двоим ее продлили.

    Красногвардейский районный суд Петербурга по собственному усмотрению изменил меру пресечения художнице Анне Пантелеевой с заключения под стражу на домашний арест, сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга 17 июля. Постановление о страже второй участнице, Ярославе Гуменной, Санкт-Петербургский городской суд отменил в порядке апелляционного рассмотрения. Девушку освободили из-под стражи, подписку суд не избирает по закону.

    Еще двоим фигурантам, фотографу Сергею Евстюхину и организатору съемки Кристине Рожковой, меры продлили на месяц. Обоих в конце июня суд отправил под арест.

    Съемки голых связанных девушек на Большеохтинском кладбище Петербурга привлекли внимание соцсетей, прессы и полиции. Провокационные кадры пошли по телеграм-каналам, а основатель запрещенной в РФ экстремистской организации «Мужское государство»* Владислав Поздняков призвал обратить на них внимание сразу ФСБ. Пантелеева после этого открыла в соцсетях сбор средств на срочный отъезд из России. Она также извинилась перед всеми, кого фотосессия оскорбила, пояснив, что такой цели они не преследовали, а делали творческую съемку.

    Всех четверых участников задержали, а по факту съемок возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Подробнее об истории читайте здесь.

    * Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

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    Комментарии 8

    VKuser17419822117 Июл 2024 в 21:11
    Боже! Чем занимаются наши правоохранители? Все, что угодно, только бы не ловить наркоторговцев например....
    +1−0
    Рострелли17 Июл 2024 в 21:03
    А как это "надругались над телами умерших"?
    Фотки где?
    +3−0
    MidNightWoodpecker17 Июл 2024 в 20:56
    А этот самый экстремист Поздняков почему пользуется интернетом в камере? Или он не в камере , а в бегах? Или даже не в бегах? Интересно, как отличить правильного экстремиста от неправильного?
    +2−0
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