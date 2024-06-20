Суд в Петербурге отправил за решетку организатора фотосессии с голой грудью на кладбище

Вслед за моделью и фотографом по решению суда в изолятор отправляется организатор сьемки на Большеохтинском кладбище Кристина Рожкова. Она тоже просила не лишать ее свободы.

О решении суда сообщает Объединенная пресс-служба 20 июня. Рожкова, по версии дознания, организовав сьемку на кладбище осквернила места захоронения. Так же, убеждено дознание, поступили модель Анна Пантелеева и фотограф Сергей Евстюхин. В сьемке в качестве модели участвовала еще одна девушка, она также была задержана, но материалы на ее арест в суд не поступали. Она грудь не оголяла.