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    Суд в Петербурге отправил за решетку организатора фотосессии с голой грудью на кладбище

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    Вслед за моделью и фотографом по решению суда в изолятор отправляется организатор сьемки на Большеохтинском кладбище Кристина Рожкова. Она тоже просила не лишать ее свободы.

    О решении суда сообщает Объединенная пресс-служба 20 июня. Рожкова, по версии дознания, организовав сьемку на кладбище осквернила места захоронения. Так же, убеждено дознание, поступили модель Анна Пантелеева и фотограф Сергей Евстюхин. В сьемке в качестве модели участвовала еще одна девушка, она также была задержана, но материалы на ее арест в суд не поступали. Она грудь не оголяла.

    Судя по практике, существующей на сегодняшний день, 244 статья УК РФ применяется когда могилам был нанесен какой-то фактический урон — они были разрыты, а памятники и кресты повреждены. Также известны случаи, когда молодого человека судили за справление нужды на сооружения воинского мемориала. В Бердске 10 лет назад привлекли девушку, которая села на звезду вечного огня и также сделала фото. Позже дело было прекращено за отсутствием состава.

    Пантелеева и ее знакомые оказались за решеткой после того, как на них обрушилась травля от представителей экстремистской организации «Мужское государство». Художница устроила фотосессию после публичного рассказа об изнасиловании.

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