Александр Медведев: «СКА Арену» нужно доработать и решить финансовые условия

Председатель Совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев прокомментировал решение СКА не играть на «СКА-Арене» в предстоящем сезоне.
«Мы понимаем, что «СКА Арену» нужно доработать. К сожалению, произошел пожар, мы тоже обнаружили ряд недостатков. Мы знаем, что арена работает, и мы бы хотели играть там, но при условиях, которые были названы: технические, технологические, организационные, — я имею в виду, кто за что отвечает и кто чем управляет. А также финансовые и коммерческие условия», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».
По его словам, в конце прошлого сезона при переезде не было времени обсуждать все вышеперечисленные моменты. Все силы ушли на переезд в кратчайшие сроки. Теперь же СКА решил не действовать сломя голову.
«Будем делать так, чтобы арена соответствовала своему названию и была действительно лучшей в мире», — подчеркнул председатель совета директоров СКА.
Подробнее о ситуации на «СКА Арене» и отказе хоккейного клуба СКА выступать на ней читайте в материале «Фонтанки».