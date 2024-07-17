    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 29

    1 м/с, вос

    761мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.09eur96.3

    Александр Медведев: «СКА Арену» нужно доработать и решить финансовые условия

    1655
    5 комментариев

    Председатель Совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев прокомментировал решение СКА не играть на «СКА-Арене» в предстоящем сезоне.

    «Мы понимаем, что «СКА Арену» нужно доработать. К сожалению, произошел пожар, мы тоже обнаружили ряд недостатков. Мы знаем, что арена работает, и мы бы хотели играть там, но при условиях, которые были названы: технические, технологические, организационные, — я имею в виду, кто за что отвечает и кто чем управляет. А также финансовые и коммерческие условия», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».


    По его словам, в конце прошлого сезона при переезде не было времени обсуждать все вышеперечисленные моменты. Все силы ушли на переезд в кратчайшие сроки. Теперь же СКА решил не действовать сломя голову.

    «Будем делать так, чтобы арена соответствовала своему названию и была действительно лучшей в мире», — подчеркнул председатель совета директоров СКА.

    Подробнее о ситуации на «СКА Арене» и отказе хоккейного клуба СКА выступать на ней читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СКА АренаАлександр Медведев
    ЛАЙК0
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    Эд Хэммет17 Июл 2024 в 21:04
    11 лет хватит, чтобы решить вопрос?
    +0−0
    VKuser27909217 Июл 2024 в 20:40
    Где-то я уже что-то подобное читал: "«Будем делать так, чтобы арена соответствовала своему названию и была действительно лучшей в мире», – подчеркнул председатель совета директоров СКА." Да-да. И там будет играть лучшая в мире команда СКА. Потом, там проведут первый межгалактический хоккейный турнир. СКА победит, а "СКА Арену" переименуют в "Нью СКА Арену", или типа того.
    +1−0
    28206267517 Июл 2024 в 20:35
    Ну не будет она лучшей в мире, не будет!!!!!!
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close