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    Песков прокомментировал закрытие въезда в 14 населенных пунктов Белгородской области

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    12 комментариев

    В Белгородской области с 23 июля закроют въезд в 14 населенных пунктов. Об этом стало известно 16 июля на заседании оперативного штаба региона. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 июля прокомментировал это решение.

    «Продолжаются варварские атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру. С тем, чтобы принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения, вводятся новые практики», — сказал Песков.

    При въезде в определенные населенные пункты разместят КПП с силовиками. Общественный транспорт и такси пропускать не будут. Кроме того, заехать в районы не смогут женщины с детьми. Мужчин пустят только в бронированном автомобиле с РЭБом и при наличии пропуска, бронежилета и каски.

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    Комментарии 12

    Берлиоз17 Июл 2024 в 15:11
    С тем, чтобы принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения, вводятся новые практики», — сказал Песков.
    После осмысления этой прорывной идеи возникает только два вопроса: 1. Как запрет въезда в населенные пункты Белгородщины воспрепятствует обстрелу этих населенных пунктов со стороны противника? 2. Высшая степень безопасности населения по этой новой методике - запрет въезда во все населенные пункты страны! Населенные пункты без населения! Население в ненаселенных пунктах? Одним словом Песков гигант мысли!
    +0−0
    28206267517 Июл 2024 в 15:11
    При вырывании языка сильно идет кровь
    +0−0
    гастарбайтер17 Июл 2024 в 15:09
    А может сначала нужно вывезти людей или хотя бы детей(!) из прифронтовых населённых пунктов? А то население не вывезли даже из трёхкилометровой зоны, которая даже стрелковым оружием простреливается!
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