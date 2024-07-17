Песков прокомментировал закрытие въезда в 14 населенных пунктов Белгородской области

В Белгородской области с 23 июля закроют въезд в 14 населенных пунктов. Об этом стало известно 16 июля на заседании оперативного штаба региона. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 июля прокомментировал это решение.



«Продолжаются варварские атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру. С тем, чтобы принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения, вводятся новые практики», — сказал Песков.

При въезде в определенные населенные пункты разместят КПП с силовиками. Общественный транспорт и такси пропускать не будут. Кроме того, заехать в районы не смогут женщины с детьми. Мужчин пустят только в бронированном автомобиле с РЭБом и при наличии пропуска, бронежилета и каски.