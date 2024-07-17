У россиян выросли долги по налогам до 1,3 трлн. Правда, технически, а не фактически

Просроченная задолженность налогоплательщиков перед Федеральной налоговой службой (ФНС) выросла в 2023 году в 1,3 раза — до 1,32 трлн рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Счетной палаты.



Совокупная дебиторская задолженность по доходам ФНС увеличилась в 2 раза — до 2,37 трлн рублей. Она включает долги по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам.

Среди отдельно взятых налогов самый высокий рост дебиторской задолженности оказался по налогу на прибыль организаций — в 3,3 раза в сравнении с прошлым годом, на 117 млрд рублей. Второй по величине — налог на добавленную стоимость — на 27% или на 116, 7 млрд рублей больше, чем годом ранее.