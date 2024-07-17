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    У россиян выросли долги по налогам до 1,3 трлн. Правда, технически, а не фактически

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    3 комментария

    Просроченная задолженность налогоплательщиков перед Федеральной налоговой службой (ФНС) выросла в 2023 году в 1,3 раза — до 1,32 трлн рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Счетной палаты.

    Совокупная дебиторская задолженность по доходам ФНС увеличилась в 2 раза — до 2,37 трлн рублей. Она включает долги по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам.

    Среди отдельно взятых налогов самый высокий рост дебиторской задолженности оказался по налогу на прибыль организаций — в 3,3 раза в сравнении с прошлым годом, на 117 млрд рублей. Второй по величине — налог на добавленную стоимость — на 27% или на 116, 7 млрд рублей больше, чем годом ранее.

    Как объяснили РБК в Счетной палате, дело не в том, что россияне перестали платить налоги. Значения показателей связаны с изменением методологии расчетов и носят, скорее, технический характер. На самом деле, платежная дисциплина россиян выросла в 1,5 раза, а общее число должников сократилось в 1,7 раза.

    Всего в консолидированный бюджет в 2023 году поступило 36,183 трлн рублей администрируемых ФНС доходов, что на 8% больше, чем в 2022 году. Так, просроченная задолженность составила 3,6% от общей суммы собранных налогов.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что в России выросли долги по кредитам: неплательщиками стали более 21 млн россиян, общая сумма взысканий за первые девять месяцев 2023 года составила 2,9 трлн рублей.

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    Комментарии 3

    AndrewBarsik17 Июл 2024 в 14:46
    А я Вам расскажу, как "вырастают" долги: Живёшь себе честно, платишь все налоги и взносы день в день, копейка в копейку. И вдруг - ОПА! Приходит тебе уведомление, что ты должен много-много, а за какой период и по какому начислению - сие есть тайна, покрытая мраком.
    +3−0
    Pravda17817 Июл 2024 в 14:39
    Ничего страшного!
    +1−0
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