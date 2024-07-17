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    Песков: при Трампе ничего хорошего для России не делалось, но был диалог

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    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 17 июля ответил на вопрос об отношениях президента РФ Владимира Путина и экс-президента США Дональда Трампа, снова баллотирующегося на этот пост. В частности, Песков затронул тему выборов в США.

    «Традиционно в избирательной кампании Соединенных Штатов, особенно в последние годы, Россия и лично президент Путин являются такой неотъемлемой частью этой избирательной кампании. И всегда тема Путина и тема России на повестке дня в предвыборных дебатах», — сказал Песков.

    Что касается американской политики в отношении РФ, он отметил один положительный момент.

    «Вы знаете, что при Трампе особо ничего хорошего для России не делалось, наоборот, вводились все новые и новые ограничения при Трампе. Но тем не менее был диалог. Это, наверное, можно отнести к положительному», — заявил Песков.

    16 июля Bloomberg опубликовал интервью с Трампом. В нём кандидат в президенты отметил, что не любит санкции, поскольку они ухудшают положение страны.

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    Дмитрий ПесковДональд Трамп
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    Комментарии 26

    Ne017 Июл 2024 в 14:55
    Руководство США и других стран вообще ничего нам не должны. В каждой отдельно взятой стране хорошее должно делать руководство этой страны.
    +1−0
    vasili.lavrovsky17 Июл 2024 в 14:49
    Советую вспомнить встречу Трампа с Путиным в Хельсинки с опозданием последнего не 3 (три) часа. Кремль наверное тогда находился во Владивостоке.
    +0−1
    27638631517 Июл 2024 в 14:19
    Да! А вот при путине уже 15 поколений айфонов вышло в Америке. Вот!
    +3−1
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