Песков: при Трампе ничего хорошего для России не делалось, но был диалог

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 17 июля ответил на вопрос об отношениях президента РФ Владимира Путина и экс-президента США Дональда Трампа, снова баллотирующегося на этот пост. В частности, Песков затронул тему выборов в США.



«Традиционно в избирательной кампании Соединенных Штатов, особенно в последние годы, Россия и лично президент Путин являются такой неотъемлемой частью этой избирательной кампании. И всегда тема Путина и тема России на повестке дня в предвыборных дебатах», — сказал Песков.



Что касается американской политики в отношении РФ, он отметил один положительный момент.

