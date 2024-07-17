Песков: при Трампе ничего хорошего для России не делалось, но был диалог

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 17 июля ответил на вопрос об отношениях президента РФ Владимира Путина и экс-президента США Дональда Трампа, снова баллотирующегося на этот пост. В частности, Песков затронул тему выборов в США.
«Традиционно в избирательной кампании Соединенных Штатов, особенно в последние годы, Россия и лично президент Путин являются такой неотъемлемой частью этой избирательной кампании. И всегда тема Путина и тема России на повестке дня в предвыборных дебатах», — сказал Песков.
Что касается американской политики в отношении РФ, он отметил один положительный момент.
«Вы знаете, что при Трампе особо ничего хорошего для России не делалось, наоборот, вводились все новые и новые ограничения при Трампе. Но тем не менее был диалог. Это, наверное, можно отнести к положительному», — заявил Песков.
16 июля Bloomberg опубликовал интервью с Трампом. В нём кандидат в президенты отметил, что не любит санкции, поскольку они ухудшают положение страны.