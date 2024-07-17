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    Трамп: я не люблю санкции, они всех от нас отталкивают

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    13 комментариев

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не является сторонником санкций. По его мнению, санкционная политика ухудшает позиции США.

    «То, что мы сейчас делаем в плане санкций, приводит к тому, что все отдаляются от нашей страны. Поэтому я не люблю санкции», — заявил экс-президент.

    Так он ответил на вопрос, думал ли он об «ослаблении или отмене санкций в отношении России» в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине.

    «Мы с Путиным очень хорошо ладили <...>. Нам никогда не грозила война», — добавил Трамп.

    Он заверил, что, если бы он оставался в Белом доме, конфликт на Украине никогда бы не начался.

    Тем не менее он добавил, что, находясь в президентском кресле, санкции против Ирана считал очень полезными.

    Трамп дал большое интервью агентству Bloomberg, оно было опубликовано вечером 16 июля. В нём Трамп также отметил, что прохладно относится и к попыткам США наказать Россию за спецоперацию на Украине, и к идее защиты Тайваня от китайской агрессии.

    Ранее источник в Республиканской партии сообщил ТАСС, что Трамп будет готов вступить в диалог с Путиным по урегулированию конфликта на Украине без каких-либо посредников.

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    Комментарии 13

    Кот Ученый17 Июл 2024 в 10:50
    Жителей Германии будут штрафовать за «неправильное» обращение к трансгендерам, такой проступок может «стоить» до десяти тысяч евро, пишет газета Die Welt со ссылкой на документ.
    В Германии с 1 августа вступает в силу «Закон о самоопределении», согласно которому любой человек по собственному желанию может изменить свой пол и имя, пройдя процедуру регистрации
    Так называемый «мисгендеринг» (применение в отношении человека местоимений, не соответствующих тому, как он себя определяет.) может грозить штрафами в размере до десяти тысяч евро
    +0−6
    Эд Хэммет17 Июл 2024 в 10:35
    Когда-то кремль поддерживал Трампа, теперь топит за Байдена, правда это уже бесполезно. Дело не в фамилии президента США и не в его партийной принадлежности. Кремль мечтает об ослаблении влияния США на Европу и о расколе в самой Европе.
    +1−1
    Zнаворотник17 Июл 2024 в 10:33
    так то трампушка подписал больше всех санкций 😂😂😂 так чё там в методичке? гойда или хойда?
    +4−1
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