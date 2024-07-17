Трамп: я не люблю санкции, они всех от нас отталкивают

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не является сторонником санкций. По его мнению, санкционная политика ухудшает позиции США.



«То, что мы сейчас делаем в плане санкций, приводит к тому, что все отдаляются от нашей страны. Поэтому я не люблю санкции», — заявил экс-президент.



Так он ответил на вопрос, думал ли он об «ослаблении или отмене санкций в отношении России» в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине.



«Мы с Путиным очень хорошо ладили <...>. Нам никогда не грозила война», — добавил Трамп.

Он заверил, что, если бы он оставался в Белом доме, конфликт на Украине никогда бы не начался.

