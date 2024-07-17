В Севастополе вернули электроснабжение ранее отключенным абонентам

В Севастополе энергетики вернули электроснабжение абонентам, ранее отключенным из-за дефицита мощности, вызванного остановкой энергоблока Ростовской АЭС. Об этом 16 июля в телеграм-канале сообщает пресс-служба городского правительства.
В 22:34 включены все потребители, ранее отключенные по графику временного отключения электроэнергии, говорится в сообщении.
В Минэнерго РФ заявляли, что ограничения потребления электроэнергии введены из-за сбоя в работе генерирующего оборудования и отключения блока Ростовской АЭС. Позднее «Росатом» уточнил, что один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился «из-за неполадок на турбогенераторе» под действием автоматики. Радиационный фон в норме, заверили в госкорпорации.
О введении ограничения потребления электроэнергии ранее оповестили в Северной Осетии, Пятигорске, Краснодаре и Сочи, Ростове-на-Дону, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.