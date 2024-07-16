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    В США суд присяжных признал сенатора Менендеса виновным по 16 пунктам обвинения. Его сочли иностранным агентом

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    6 комментариев

    Американский сенатор-демократ из Нью-Джерси Роберт Менендес 16 июля был признан судом присяжных виновным по 16 пунктам обвинения, среди которых — коррупция и лоббирование интересов Египта и Катара в качестве иностранного агента. Об этом стало известно из материала CNN.

    Известный своей антироссийской позицией Менендес — в январе 2022-го он предлагал заранее ввести против России санкции, заготовленные на случай вторжения на Украину, — был также признан виновным в препятствовании правосудию, вымогательстве и мошенничестве. Отстраненный от должности председателя международного комитета сената на время разбирательства, он продолжает работу в верхней палате Конгресса.

    Сенатору грозит до 20 лет тюрьмы, но он продолжает настаивать на своей абсолютной невиновности. Ранее он говорил, что «сильно страдает» из-за предъявленных обвинений, а прокуратура США, по его словам, занимается «политической травлей».

    Оглашение приговора назначено на 29 октября.

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    Роберт менендесСенаторИностранный агент
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    Комментарии 6

    Олександр Петренко16 Июл 2024 в 21:37
    Звание иноагента - это как знак качества.
    +0−0
    495369416 Июл 2024 в 21:20
    Лоббирование и есть узаконенная коррупция, оно не наказывается в США. Если это кого надо лоббирование, конечно, а не Египта и Катара.
    +1−0
    495369416 Июл 2024 в 21:16
    Иноагенты в России лоббируют интересы России... Прими таблетку!
    +2−0
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