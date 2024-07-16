В США суд присяжных признал сенатора Менендеса виновным по 16 пунктам обвинения. Его сочли иностранным агентом

Американский сенатор-демократ из Нью-Джерси Роберт Менендес 16 июля был признан судом присяжных виновным по
Известный своей антироссийской позицией Менендес — в январе
Сенатору грозит до
Оглашение приговора назначено на 29 октября.
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Американский сенатор-демократ из Нью-Джерси Роберт Менендес 16 июля был признан судом присяжных виновным по
Известный своей антироссийской позицией Менендес — в январе
Сенатору грозит до
Оглашение приговора назначено на 29 октября.
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