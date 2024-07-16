В США суд присяжных признал сенатора Менендеса виновным по 16 пунктам обвинения. Его сочли иностранным агентом

Американский сенатор-демократ из Нью-Джерси Роберт Менендес 16 июля был признан судом присяжных виновным по 16 пунктам обвинения, среди которых — коррупция и лоббирование интересов Египта и Катара в качестве иностранного агента. Об этом стало известно из материала CNN.



Известный своей антироссийской позицией Менендес — в январе 2022-го он предлагал заранее ввести против России санкции, заготовленные на случай вторжения на Украину, — был также признан виновным в препятствовании правосудию, вымогательстве и мошенничестве. Отстраненный от должности председателя международного комитета сената на время разбирательства, он продолжает работу в верхней палате Конгресса.