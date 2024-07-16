Российские банки выдали в первом полугодии 380 млрд рублей на строительство загородных домов, спрос вырос в два раза

По данным ВТБ, количество сделок по загородной ипотеке в I полугодии 2024 года в Петербурге и Ленобласти выросло на 63%. При этом все больше ипотечных заемщиков на загородном рынке Петербурга и Ленобласти выбирают вариант строительства ИЖС, а не покупки готовых домов.

В целом по России за первое полугодие 2024 года банки выдали более 380 млрд рублей на строительство ИЖС — это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. ВТБ за этот период выдал в Петербурге и Ленобласти 2,4 млрд рублей кредитов на приобретение и строительство загородных домов. По этому показателю регион уступает Москве и Московской области, где было выдано более 7,3 млрд рублей, а также Татарстану (3,6 млрд рублей) и Краснодарскому краю (2,6 млрд рублей). Начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин считает, что в первом полугодии спрос в этом сегменте достиг своего пика.