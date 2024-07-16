Российские банки выдали в первом полугодии 380 млрд рублей на строительство загородных домов, спрос вырос в два раза

По данным ВТБ, количество сделок по загородной ипотеке в I полугодии 2024 года в Петербурге и Ленобласти выросло на 63%. При этом все больше ипотечных заемщиков на загородном рынке Петербурга и Ленобласти выбирают вариант строительства ИЖС, а не покупки готовых домов.
В целом по России за первое полугодие 2024 года банки выдали более 380 млрд рублей на строительство ИЖС — это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. ВТБ за этот период выдал в Петербурге и Ленобласти 2,4 млрд рублей кредитов на приобретение и строительство загородных домов. По этому показателю регион уступает Москве и Московской области, где было выдано более 7,3 млрд рублей, а также Татарстану (3,6 млрд рублей) и Краснодарскому краю (2,6 млрд рублей). Начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин считает, что в первом полугодии спрос в этом сегменте достиг своего пика.
Как отмечают эксперты банка, если в первом полугодии 2023 года доля ИЖС на рынке Петербурга и Ленобласти составляла 12%, то в этом году желающих купить участок и строить там дом в кредит стало 45%, соответственно сократилась доля кредитов на готовые дома. Изменение структуры спроса привело к снижению среднего чека кредита в региона с 9,2 до 8,3 млн рублей. «На фоне дорогих кредитов на городскую недвижимость треть наших заемщиков предпочли строить дома сами, — прокомментировал Сергей Бабин. — Сворачивание льготных программ очевидно остудит и этот рынок, но тренд по переезду за город уже не остановить». Действительно, сделки по госпрограммам с более низкими ставками составляли подавляющее большинство — так, в ВТБ их доля на загородном рынке по итогам июня составила 75%, тогда как год назад была всего 33%.