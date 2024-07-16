Названа стоимость проезда по трассе М-11 с учетом северного обхода Твери

Во вторник, 16 июля, открылся последний участок трассы М-11 «Нева». Протяженность Северного обхода Твери составила более 62 км.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Автодора», стоимость проезда по М-11 с учетом нового участка составит 3,23 тысячи рублей для легковых автомобилей. Проезд для грузовых автомобилей окажется дороже — 6,63 тысячи рублей. Автомобилистам придется заплатить эти суммы, если поездка будет совершена с понедельника по четверг.
С пятницы по воскресенье стоимость поездки, как и прежде, будет выше. Так, водителям легковушек нужно будет отдать 3,45 тысячи рублей. Грузовые автомобили смогут проехать по трассе за 7,45 тысячи рублей.
Стоимость проезда только по северному обходу Твери составит 540 рублей для легковых машин и 970 рублей для грузовиков.
Напомним, что на открытии заключительного участка «Невы» побывал президент России Владимир Путин. На мероприятие он приехал за рулем Lada Aura.
«У меня где-то в справках было, что на 30 минут будет быстрее дорога между Москвой и Петербургом, но [строители говорят] на час где-то, на 50 минут. Это уже заметно», — сказал президент РФ.