Названа стоимость проезда по трассе М-11 с учетом северного обхода Твери

Во вторник, 16 июля, открылся последний участок трассы М-11 «Нева». Протяженность Северного обхода Твери составила более 62 км.



Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Автодора», стоимость проезда по М-11 с учетом нового участка составит 3,23 тысячи рублей для легковых автомобилей. Проезд для грузовых автомобилей окажется дороже — 6,63 тысячи рублей. Автомобилистам придется заплатить эти суммы, если поездка будет совершена с понедельника по четверг.

С пятницы по воскресенье стоимость поездки, как и прежде, будет выше. Так, водителям легковушек нужно будет отдать 3,45 тысячи рублей. Грузовые автомобили смогут проехать по трассе за 7,45 тысячи рублей.