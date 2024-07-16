    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, ю-з

    765мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.81eur95.78

    «Даже не догадывались, что вы такое можете». Петербуржцы и москвичи собрали более 7 тысяч бутылок с водой для бездомных

    996
    7 комментариев

    Благотворительная организация «Ночлежка» подсчитала, сколько бутылок воды принесли жители двух столиц для бездомных людей.

    Напомним, в Петербурге и Москве с 8 по 14 июля проходила акция «Как пить дать», в ходе которой «Ночлежка» собирала питьевую воду для своих подопечных. За неделю петербуржцы и москвичи собрали в общей сложности 7340 бутылок с водой. В Петербурге принесли, привезли и заказали 3040 бутылок (это на 1100 больше, чем в прошлом году), в Москве — 4300 (на 826 больше).

    «Мы видели все отметки, сообщения в директе «ребята, принимайте, курьер едет», растущую день за днём горку бутылок у входа и на складе. Но даже не догадывались, что вы такое можете», — написали в соцсети сотрудники благотворительной организации (орфография здесь и далее сохранена).

    Кроме этого, приносили многоразовые кружки, стаканы, термосы и удобные ёмкости, которые в «Ночлежке» даже не успели подсчитать, так как им сразу находилось применение.

    «Спасибо огромное-преогромное всем, кто покупал воду, кто привозил её на машине и приносил на руках, за все тёплые слова и пожелания, за ваше неравнодушие перед проблемами бездомных людей. Помощь другим не должна быть сложной и вымученной. Иногда это просто, как пить дать», — поблагодарили в «Ночлежке», добавив, что если кто-то не успел принести воду, то не страшно — поддержать работу организации можно в любое время на официальном сайте.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    ixform16 Июл 2024 в 15:46
    Минеральная вода Собовская.
    +1−0
    alexadmin16 Июл 2024 в 15:09
    С огненной?
    +2−0
    28249861916 Июл 2024 в 14:40
    Воды и в кранах бесплатной полно.
    А вот если бы столько водки собрали - бездомные бы благотворителям памятник соорудили 😉
    +5−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7