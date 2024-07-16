«Даже не догадывались, что вы такое можете». Петербуржцы и москвичи собрали более 7 тысяч бутылок с водой для бездомных

Благотворительная организация «Ночлежка» подсчитала, сколько бутылок воды принесли жители двух столиц для бездомных людей.

Напомним, в Петербурге и Москве с 8 по 14 июля проходила акция «Как пить дать», в ходе которой «Ночлежка» собирала питьевую воду для своих подопечных. За неделю петербуржцы и москвичи собрали в общей сложности 7340 бутылок с водой. В Петербурге принесли, привезли и заказали 3040 бутылок (это на 1100 больше, чем в прошлом году), в Москве — 4300 (на 826 больше).



«Мы видели все отметки, сообщения в директе «ребята, принимайте, курьер едет», растущую день за днём горку бутылок у входа и на складе. Но даже не догадывались, что вы такое можете», — написали в соцсети сотрудники благотворительной организации (орфография здесь и далее сохранена).



Кроме этого, приносили многоразовые кружки, стаканы, термосы и удобные ёмкости, которые в «Ночлежке» даже не успели подсчитать, так как им сразу находилось применение.

