В Петербурге и Москве собирают питьевую воду для бездомных

«В Петербурге и Москве бездомным людям почти негде набрать питьевую воду и не во что взять её с собой. Многим приходится пить из рек, каналов и водопроводных кранов или терпеть летом жажду. Поэтому в июле мы собираем воду и многоразовые ёмкости и раздаём их тем, кто обращается к нам за помощью», — рассказали в «Ночлежке».

Организация собирает воду без газа в пластиковых бутылках емкостью 0,5–0,6 л — небольшие бутылки удобно раздавать и нетяжело носить в рюкзаке.



Также можно приносить многоразовые бутылки, термокружки, термосы объёмом от 0,5 до 1 л , чтобы бездомный человек мог носить воду с собой. Б/у ёмкости можно, но они должны быть в хорошем состоянии: крышка и «язычок» плотно закрываться, ёмкость не должна протекать, на корпусе не должно быть трещин и плесени.



Сбор будет идти с 8 по 14 июля включительно. При этом в «Ночлежке» отметили, что воду можно приносить не только в указанные даты — питьевая вода нужна всегда.

