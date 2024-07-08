В Петербурге и Москве собирают питьевую воду для бездомных

Благотворительная организация «Ночлежка» объявила
«В Петербурге и Москве бездомным людям почти негде набрать питьевую воду и не во что взять её с собой. Многим приходится пить из рек, каналов и водопроводных кранов или терпеть летом жажду. Поэтому в июле мы собираем воду и многоразовые ёмкости и раздаём их тем, кто обращается к нам за помощью», — рассказали в «Ночлежке».
Организация собирает воду без газа в пластиковых бутылках емкостью
Также можно приносить многоразовые бутылки, термокружки, термосы объёмом от 0,5 до
Сбор будет идти с 8 по 14 июля включительно. При этом в «Ночлежке» отметили, что воду можно приносить не только в указанные даты — питьевая вода нужна всегда.
Воду можно привезти лично или заказать доставку. Подробности — на официальной странице благотворительной организации в соцсети.