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    В Петербурге и Москве собирают питьевую воду для бездомных

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    4 комментария
    Фото: https://vk.com/nochlezhka
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    Благотворительная организация «Ночлежка» объявила 8 июля сбор питьевой воды для бездомных двух столиц.

    «В Петербурге и Москве бездомным людям почти негде набрать питьевую воду и не во что взять её с собой. Многим приходится пить из рек, каналов и водопроводных кранов или терпеть летом жажду. Поэтому в июле мы собираем воду и многоразовые ёмкости и раздаём их тем, кто обращается к нам за помощью», — рассказали в «Ночлежке».

    Организация собирает воду без газа в пластиковых бутылках емкостью 0,5–0,6 л — небольшие бутылки удобно раздавать и нетяжело носить в рюкзаке.

    Также можно приносить многоразовые бутылки, термокружки, термосы объёмом от 0,5 до 1 л, чтобы бездомный человек мог носить воду с собой. Б/у ёмкости можно, но они должны быть в хорошем состоянии: крышка и «язычок» плотно закрываться, ёмкость не должна протекать, на корпусе не должно быть трещин и плесени.

    Сбор будет идти с 8 по 14 июля включительно. При этом в «Ночлежке» отметили, что воду можно приносить не только в указанные даты — питьевая вода нужна всегда.

    Воду можно привезти лично или заказать доставку. Подробности — на официальной странице благотворительной организации в соцсети.

    Фото: https://vk.com/nochlezhka

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    Комментарии 4

    maximvf08 Июл 2024 в 12:52
    Странно. Фильтр, который делает из водопроводной воды хорошую питьевую, стоит 20 тысяч, вызов специалиста - 5 раз в год. Легче один раз собрать деньги на фильтр.
    Есть вода вкуснее - в 19л бутылях, но она на год в 2-3 раза дороже.
    +0−0
    Snow*08 Июл 2024 в 12:37
    а можно приносить Perrier газированную?
    +1−0
    NSE08 Июл 2024 в 12:32
    Кроме воды еще и кушать надо людям
    +0−0
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