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    С пенсионерки, провалившейся в яму в асфальте, взыскали 10 тысяч рублей за судебные издержки

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    10 комментариев
    Фото: utah778 / iStock
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    В Кировском районном суде взыскали компенсацию судебных расходов с 75-летней Натальи Слободовой, которая упала в яму в асфальте и судилась из-за этого с муниципалами и коммунальщиками. О решении суда «Фонтанке» сообщила сама Слободова 16 июля.

    Женщина получила травмы еще два года назад, в июле 2022 года: врачи диагностировали у нее переломы кисти и голени после провала в яму. Ей пришлось тогда уволиться с работы и потратить время на восстановление здоровья.

    «Яма была между домами, где и машины ездят, и люди ходят. В тот день я шла мимо, а с улицы завернул в мою сторону грузовик. Я, уворачиваясь от машины, сделала два шага — и всё. Когда очнулась, вокруг стояла толпа людей и обсуждала, какую вену мне пробило. Всё было в крови», — рассказывала Наталья «Фонтанке».

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    Женщина тогда подала иск в суд с требованием компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Судебный процесс длился полтора года, в качестве ответчиков привлекли МО «Автово», Водоканал Санкт-Петербурга и комитет по благоустройству. В начале судебного разбирательства все они отрицали причастность к инциденту, отмечено в решении суда по этому делу. После изучения документов суд пришел к выводу о виновности Водоканала в том, что яма появилась, не была должным образом ограждена и устранена.

    «В суде изучали расположение ямы до сантиметров, чтобы понять, кто отвечал за ее устранение и мою травму», — говорит Слободова.

    Водоканал обязали выплатить пенсионерке 318 тысяч рублей, 200 из них компенсировали оплату работы ее юристов.

    После этого в суд обратилась уже администрация МО «Автово» с предложением взыскать с женщины 76,5 тысячи рублей их судебных издержек, поскольку муниципалитет признали непричастным к ее травме. Инициативу рассмотрела в рамках того же судебного процесса судья Татьяна Максименко. 16 июля она вынесла постановление о том, что Слободова должна выплатить муниципалитету 10 тысяч рублей.

    «Я выплачу им эти деньги, не буду оспаривать, чтобы не тратить время юристов. Но лучше бы чиновники добросовестно устраняли ямы и поддерживали город в нормальном состоянии, а не судились с такими, как я. У меня случился гипертонический криз из-за этой ситуации», — говорит Слободова.

    Администрация МО «Автово» и ее глава Алан Кесаев воздержались от комментариев «Фонтанке» по поводу этого судебного процесса.

    В прошлом Наталья Слободова работала в администрации Кировского района. На пенсию ушла в 2009 году и первое время занималась своим проектом в области делового туризма и связей со странами Латинской Америки. Пенсионерка, по данным СМИ, организовывала встречи местных чиновников и предпринимателей с иностранными делегатами.

    Фото: utah778 / iStock

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    Комментарии 10

    Akabos16 Июл 2024 в 13:46
    "Не скажите, Порфирий Петрович, не скажите... Пять старушек - уже рубль."(с)
    +0−0
    27564035616 Июл 2024 в 13:40
    В общем, заработали на этой ситуации только юристы.
    +2−0
    vic_5e4cd1938d1a816 Июл 2024 в 13:37
    Гражданин не обязан разбираться кто хозяин ямы (МО, Водоканал и пр.).
    По хорошему, иск должен подаваться к Правительству города и оно же, в платит по счетам, а дальше пусть разбираются внутри себя сколько угодно и назначают штрафы уже для МО, Водоканала и пр.
    +3−0
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