С пенсионерки, провалившейся в яму в асфальте, взыскали 10 тысяч рублей за судебные издержки

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В Кировском районном суде взыскали компенсацию судебных расходов с 75-летней Натальи Слободовой, которая упала в яму в асфальте и судилась из-за этого с муниципалами и коммунальщиками. О решении суда «Фонтанке» сообщила сама Слободова 16 июля.



Женщина получила травмы еще два года назад, в июле 2 022 года : врачи диагностировали у нее переломы кисти и голени после провала в яму. Ей пришлось тогда уволиться с работы и потратить время на восстановление здоровья.



«Яма была между домами, где и машины ездят, и люди ходят. В тот день я шла мимо, а с улицы завернул в мою сторону грузовик. Я, уворачиваясь от машины, сделала два шага — и всё. Когда очнулась, вокруг стояла толпа людей и обсуждала, какую вену мне пробило. Всё было в крови», — рассказывала Наталья «Фонтанке».

Фото: Наталья Слободова Фото: Наталья Слободова Поделиться Поделиться





Женщина тогда подала иск в суд с требованием компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Судебный процесс длился полтора года, в качестве ответчиков привлекли МО «Автово», Водоканал Санкт-Петербурга и комитет по благоустройству. В начале судебного разбирательства все они отрицали причастность к инциденту, отмечено в решении суда по этому делу. После изучения документов суд пришел к выводу о виновности Водоканала в том, что яма появилась, не была должным образом ограждена и устранена.



«В суде изучали расположение ямы до сантиметров, чтобы понять, кто отвечал за ее устранение и мою травму», — говорит Слободова.

Водоканал обязали выплатить пенсионерке 318 тысяч рублей, 200 из них компенсировали оплату работы ее юристов.

После этого в суд обратилась уже администрация МО «Автово» с предложением взыскать с женщины 76,5 тысячи рублей их судебных издержек, поскольку муниципалитет признали непричастным к ее травме. Инициативу рассмотрела в рамках того же судебного процесса судья Татьяна Максименко. 16 июля она вынесла постановление о том, что Слободова должна выплатить муниципалитету 10 тысяч рублей.



«Я выплачу им эти деньги, не буду оспаривать, чтобы не тратить время юристов. Но лучше бы чиновники добросовестно устраняли ямы и поддерживали город в нормальном состоянии, а не судились с такими, как я. У меня случился гипертонический криз из-за этой ситуации», — говорит Слободова.

Администрация МО «Автово» и ее глава Алан Кесаев воздержались от комментариев «Фонтанке» по поводу этого судебного процесса.

