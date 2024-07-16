С пенсионерки, провалившейся в яму в асфальте, взыскали 10 тысяч рублей за судебные издержки

В Кировском районном суде взыскали компенсацию судебных расходов с
Женщина получила травмы еще два года назад, в июле 2
«Яма была между домами, где и машины ездят, и люди ходят. В тот день я шла мимо, а с улицы завернул в мою сторону грузовик. Я, уворачиваясь от машины, сделала два шага — и всё. Когда очнулась, вокруг стояла толпа людей и обсуждала, какую вену мне пробило. Всё было в крови», — рассказывала Наталья «Фонтанке».
Женщина тогда подала иск в суд с требованием компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Судебный процесс длился полтора года, в качестве ответчиков привлекли МО «Автово», Водоканал Санкт-Петербурга и комитет по благоустройству. В начале судебного разбирательства все они отрицали причастность к инциденту, отмечено в решении суда по этому делу. После изучения документов суд пришел к выводу о виновности Водоканала в том, что яма появилась, не была должным образом ограждена и устранена.
«В суде изучали расположение ямы до сантиметров, чтобы понять, кто отвечал за ее устранение и мою травму», — говорит Слободова.
Водоканал обязали выплатить пенсионерке
После этого в суд обратилась уже администрация МО «Автово» с предложением взыскать с женщины
«Я выплачу им эти деньги, не буду оспаривать, чтобы не тратить время юристов. Но лучше бы чиновники добросовестно устраняли ямы и поддерживали город в нормальном состоянии, а не судились с такими, как я. У меня случился гипертонический криз из-за этой ситуации», — говорит Слободова.
Администрация МО «Автово» и ее глава Алан Кесаев воздержались от комментариев «Фонтанке» по поводу этого судебного процесса.
В прошлом Наталья Слободова работала в администрации Кировского района. На пенсию ушла в