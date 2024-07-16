Двое пьяных школьников в Кузбассе разгромили 166 надгробий на местном кладбище

В Кузбассе полицейские поймали двух подростков, устроивших погром на кладбище. Школьники разрушили 166 надгробий, сообщили 16 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Мальчики в возрасте 13 и 15 лет приехали к родственникам в село Березово из Новокузнецка. Они испробовали горячительных напитков и отправились на кладбище, где стали ронять надгробия на землю. Их заметила местная жительница и в последующем помогла полицейским выйти на их след. Подростков и их родителей доставили в участок. Отцу одного из малолетних разрушителей выписали административный штраф в размере двух тысяч рублей за нахождения ребенка в состоянии опьянения.

По данным СУ СК России по региону, среди поврежденных могил были надгробия участников СВО. Ведомство незамедлительно организовало проведение доследственной проверки по факту уничтожения либо повреждения воинских захоронений (ст. 243.4 УК РФ).

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Полиция напомнила, что родственники усопших, чьи могилы повредили подростки, могут обратиться в суд за компенсацией. А платить за выходку своих детей, по всей видимости, придется родителям.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, как на Камчатке подростки разгромили 15 надгробий на сельском кладбище и им за это ничего не было из-за юного возраста.

