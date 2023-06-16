На Камчатке подростки устроили погром на сельском кладбище

На Камчатке неизвестные разгромили сельское кладбище в Быстринском районе. Вандалов, которые повредили полтора десятка надгробий, нашли быстро, но никого из них привлечь к административной ответственности не получится — слишком юные.



Как 16 июня сообщает пресс-служба УМВД России по региону, инцидент произошел 13 июня на кладбище в селе Эссо, где на землю свалили 15 надгробий. В полиции вскоре установили, что странным образом развлекались мальчик 2009 года рождения и две девочки 2010 года рождения.



Материалы проверки, инициированной в их отношении, будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для постановки подростков на профилактический учет.

