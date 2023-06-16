    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, ю-з

    763мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd83.96eur90.97

    На Камчатке подростки устроили погром на сельском кладбище

    1630
    3 комментария

    На Камчатке неизвестные разгромили сельское кладбище в Быстринском районе. Вандалов, которые повредили полтора десятка надгробий, нашли быстро, но никого из них привлечь к административной ответственности не получится — слишком юные.

    Как 16 июня сообщает пресс-служба УМВД России по региону, инцидент произошел 13 июня на кладбище в селе Эссо, где на землю свалили 15 надгробий. В полиции вскоре установили, что странным образом развлекались мальчик 2009 года рождения и две девочки 2010 года рождения.

    Материалы проверки, инициированной в их отношении, будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для постановки подростков на профилактический учет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость16 Июн 2023 в 14:09
    Хорошего ремня и под надзором родителей восстанавливать обратно.
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 13:55
    про скрепки фонтанке не зашло!
    +1−0
    Гость16 Июн 2023 в 12:53
    Гуриев — О молчании олигархов, России после Путина и санкциях🎙 Честное слово с Сергеем Гуриевым
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close