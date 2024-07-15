Умер подросток, которого сбили на велосипеде под Петербургом

Скончался
ДТП случилось в 20:10 6 июля на
В результате ДТП подросток получил множественные переломы костей черепа и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
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Скончался
ДТП случилось в 20:10 6 июля на
В результате ДТП подросток получил множественные переломы костей черепа и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
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