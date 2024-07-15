Умер подросток, которого сбили на велосипеде под Петербургом

Скончался 16-летний подросток, сбитый на велосипеде в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке» 15 июля.



ДТП случилось в 20:10 6 июля на 2-м километре подъезда к деревне Ретселя, сообщала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 39-летняя жительница Шушар на Suzuki Vitara, двигаясь от Туутари-парка в сторону Гатчинского шоссе, сбила 16-летнего петербуржца, который ехал на велосипеде по краю проезжей части в попутном направлении.



В результате ДТП подросток получил множественные переломы костей черепа и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

