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    Умер подросток, которого сбили на велосипеде под Петербургом

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    1 комментарий

    Скончался 16-летний подросток, сбитый на велосипеде в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке» 15 июля.

    ДТП случилось в 20:10 6 июля на 2-м километре подъезда к деревне Ретселя, сообщала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 39-летняя жительница Шушар на Suzuki Vitara, двигаясь от Туутари-парка в сторону Гатчинского шоссе, сбила 16-летнего петербуржца, который ехал на велосипеде по краю проезжей части в попутном направлении.

    В результате ДТП подросток получил множественные переломы костей черепа и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ17

    Комментарии 1

    почти бросил..)16 Июл 2024 в 00:18
    стихи и пьесы не писала, спектакли не ставила - надо отпускать..
    +0−0
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