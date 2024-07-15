Кадыров сообщил, что при взрыве газа на стройплощадке в селе Башин-Кали пострадали 26 человек

Среди пострадавших при взрыве газовых баллонов в селе Башин-Кали Итум-Калинского района есть жители Дагестана. Погибли пять человек, а 26 получили ранения, сообщил 15 июля глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.



По словам главы Чечни, глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил за оперативную помощь пострадавшим и выразил готовность оказать необходимое содействие. В случае необходимости будет обеспечено иногороднее лечение, добавил Кадыров.



Взрыв произошел в понедельник на строительной площадке в чеченском селе. В приемной Шатойской межрайонной больницы «Интерфаксу» сообщили, что в результате ЧП погибли пять человек, четверо из них — на месте. Кадры с места происшествия смотрите здесь.

