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    Кадыров сообщил, что при взрыве газа на стройплощадке в селе Башин-Кали пострадали 26 человек

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    4 комментария

    Среди пострадавших при взрыве газовых баллонов в селе Башин-Кали Итум-Калинского района есть жители Дагестана. Погибли пять человек, а 26 получили ранения, сообщил 15 июля глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

    По словам главы Чечни, глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил за оперативную помощь пострадавшим и выразил готовность оказать необходимое содействие. В случае необходимости будет обеспечено иногороднее лечение, добавил Кадыров.

    Взрыв произошел в понедельник на строительной площадке в чеченском селе. В приемной Шатойской межрайонной больницы «Интерфаксу» сообщили, что в результате ЧП погибли пять человек, четверо из них — на месте. Кадры с места происшествия смотрите здесь.

    По факту происшествия в селе Башин-Кале возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ), — сообщили в пресс-службе СК по региону.

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    Комментарии 4

    Зоркий Сокол15 Июл 2024 в 19:00
    Адама надо наградить, на всякий случай.
    +0−0
    triton197715 Июл 2024 в 18:59
    Первопричина инцидента в перегреве баллонов на солнце?
    +0−1
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