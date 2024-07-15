    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, зап

    763мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.74eur95.76

    Газовые баллоны взорвались на стройке в Чечне. Погибли пятеро, пострадавших — больше 20

    1665
    4 комментария

    НОВОСТИ/ЧЕЧНЯ/ГРОЗНЫ️Й

    Взрыв произошел 15 июля на строительной площадке в чеченском селе. Есть жертвы и пострадавшие. В Сети показывают кадры с места происшествия: обломки и огонь, сотрудники экстренных служб разбирают завалы.

    На стройплощадке в селе Башин-Кали Итум-Калинского района Чечни 15 июля взорвались газовые баллоны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на районную администрацию. В приемной Шатойской межрайонной больницы агентству сообщили, что в результате происшествия погибли пять человек, четверо из них — на месте. Еще 21 человек пострадал.

    НОВОСТИ/ЧЕЧНЯ/ГРОЗНЫ️Й

    Двоих пострадавших — мужчину в крайне тяжелом состоянии и женщину в тяжелом — отправили в республиканскую клиническую больницу в Грозном. В другие медучреждения Чечни госпитализировали еще шестерых.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Республика ЧечняВзрыв баллона
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 4

    Зоркий Сокол15 Июл 2024 в 16:44
    Очередной украинский след.
    +0−0
    мухомор15 Июл 2024 в 15:53
    Техника Безопасности по-братски
    +0−0
    ixform15 Июл 2024 в 15:28
    там по гисметео +33 - очень жарко и наверное баллон нагрелся сильно потом вздулся и его разорвало
    +1−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close