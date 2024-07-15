Газовые баллоны взорвались на стройке в Чечне. Погибли пятеро, пострадавших — больше 20

Взрыв произошел 15 июля на строительной площадке в чеченском селе. Есть жертвы и пострадавшие. В Сети показывают кадры с места происшествия: обломки и огонь, сотрудники экстренных служб разбирают завалы.



На стройплощадке в селе Башин-Кали Итум-Калинского района Чечни 15 июля взорвались газовые баллоны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на районную администрацию. В приемной Шатойской межрайонной больницы агентству сообщили, что в результате происшествия погибли пять человек, четверо из них — на месте. Еще 21 человек пострадал.