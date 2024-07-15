В Петербурге и Московской области доля квартир с отделкой в новостройках растет, а в Москве и Ленобласти — снижается

В Москве и Ленинградской области за последний год снизилась доля квартир в новостройках, которые продаются с готовой отделкой. В противоположном тренде Санкт-Петербург и Московская область — здесь, напротив, доля квартир с отделкой продолжает расти. Такие выводы сделали эксперты ГК «А101», сравнив данные за май 2023 года с маем 2024 года.

В столичном регионе сильнее всего снизилось предложение квартир с отделкой в новых районах — так, в ТиНАО оно упало сразу на 9 процентных пунктов — с 64 до 55%. В старых районах Москвы в прошлом году продавалось 48% с чистовой и предчистовой отделкой, в этом году их уже осталось 45%. По словам экспертов, основной причиной этого стал бурный рост и без того высоких цен, поэтому застройщики пытаются предложить покупателям варианты экономии хотя бы на отделке. По словам, руководителя направления разработки продукта ГК «А101» Павла Брызгалова, отделка может составлять до 20% стоимости квартиры при средневзвешенной цене квадратного метра в Новой Москве в первом квартале 2024 года 245 тыс. рублей. При этом рост за последний год составил 12%. «Учитывая, что программы льготной ипотеки сворачиваются, а банки уже сейчас поднимают ставки, девелоперы делают все, чтобы недвижимость оставалась доступной, в том числе выводят на рынок больше объектов без отделки», — пояснил эксперт. Однако экономия может оказаться несущественной, так как отделку можно включать в ипотечный кредит, а ремонт придется делать за собственные деньги после сдачи дома. По словам Брызгалова, в таком случае его стоимость может превысить 30% от цены квартиры.