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    В Петербурге и Московской области доля квартир с отделкой в новостройках растет, а в Москве и Ленобласти — снижается

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    В Москве и Ленинградской области за последний год снизилась доля квартир в новостройках, которые продаются с готовой отделкой. В противоположном тренде Санкт-Петербург и Московская область — здесь, напротив, доля квартир с отделкой продолжает расти. Такие выводы сделали эксперты ГК «А101», сравнив данные за май 2023 года с маем 2024 года.

    В столичном регионе сильнее всего снизилось предложение квартир с отделкой в новых районах — так, в ТиНАО оно упало сразу на 9 процентных пунктов — с 64 до 55%. В старых районах Москвы в прошлом году продавалось 48% с чистовой и предчистовой отделкой, в этом году их уже осталось 45%. По словам экспертов, основной причиной этого стал бурный рост и без того высоких цен, поэтому застройщики пытаются предложить покупателям варианты экономии хотя бы на отделке. По словам, руководителя направления разработки продукта ГК «А101» Павла Брызгалова, отделка может составлять до 20% стоимости квартиры при средневзвешенной цене квадратного метра в Новой Москве в первом квартале 2024 года 245 тыс. рублей. При этом рост за последний год составил 12%. «Учитывая, что программы льготной ипотеки сворачиваются, а банки уже сейчас поднимают ставки, девелоперы делают все, чтобы недвижимость оставалась доступной, в том числе выводят на рынок больше объектов без отделки», — пояснил эксперт. Однако экономия может оказаться несущественной, так как отделку можно включать в ипотечный кредит, а ремонт придется делать за собственные деньги после сдачи дома. По словам Брызгалова, в таком случае его стоимость может превысить 30% от цены квартиры.

    В Ленинградской области ситуация похожа на Новую Москву, хотя доля новостроек с отделкой все еще высокая — 58%, но в прошлом году она вообще доходила до 69%. А вот в Петербурге девелоперы продолжают выводить на рынок квартиры с готовым ремонтом, и их доля растет — с 58% в мае 2023 года до 60% год спустя. В Московской области тоже виден небольшой, но рост — с 50 до 53%.

    Что касается спроса, то он следует за предложением. В столице в конце 2023 года впервые в старых районах интерес был выше к квартирам без отделки, а в Московской области он сохраняется на уровне 67–69%. В Петербурге спрос, как и предложение, выросло на 2 п.п. — с 76 до 78%, причем 5% приходятся на квартиры с мебелью от застройщика. В Ленобласти спрос на отделку снизился с 85 до 74% в начале 2024 года, хотя еще в середине 2023 года превышал петербургские показатели.

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