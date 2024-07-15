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    В Чечне возбудили уголовное дело после взрыва газа на стройплощадке

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    2 комментария

    Следователи в Чечне возбудили уголовное дело после взрыва газовых баллонов в селе Башин-Кали. По данным СМИ, в результате ЧП есть погибшие и пострадавшие.

    «По факту происшествия в селе Башин-Кале Итум-Калинского района возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ», — сообщили в пресс-службе СК по региону 15 июля.


    Проверку по факту произошедшего также начала прокуратура республики.

    Взрыв произошел в понедельник на строительной площадке в чеченском селе. В приемной Шатойской межрайонной больницы «Интерфаксу» сообщили, что в результате ЧП погибли пять человек, четверо из них — на месте. Еще 21 человек пострадал. Кадры с места происшествия смотрите здесь.

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    Комментарии 2

    Pravda17815 Июл 2024 в 17:54
    Техника безопасности написана кровью!
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