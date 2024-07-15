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    В Москве впервые конфисковали электросамокат у нетрезвого студента, сбившего пенсионерку

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    21 комментарий

    Судебные приставы Москвы впервые конфисковали электросамокат по решению суда у владельца, который в пьяном виде сбил пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по столице 15 июля.


    Дорожный инцидент произошел на западе города, водителем средства индивидуальной мобильности оказался нетрезвый студент-дизайнер. Он и ранее попадался за ездой в нетрезвом виде.

    «В связи с повторным характером правонарушения суд <…> постановил изъять транспортное средство в собственность государства», — говорится в сообщении.

    Кроме того, москвича лишили права управления транспортным средством на 1,5 года. При принудительном приводе он передал приставу электросамокат Dualtron ultra.

    «Изъятие электросамоката у виновника ДТП стало первым подобным прецедентом в Москве», — подчеркнули в ведомстве.

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    ЭлектросамокатКонфискацияЕзда в нетрезвом видеМосква
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    Комментарии 21

    мухомор15 Июл 2024 в 18:47
    дичь. самокат с двигателем мощностью более 5кВт и скоростью под 100км/ч.
    мопеды с такими характеристиками исключительно с правами можно.
    а эти самокаты мало того что без прав так ещё и по тротуару.
    Бастрыкин, займись уже этими запрещёнными меньшинствами
    +0−0
    Antuan Rokanten15 Июл 2024 в 18:15
    Запретить эту дикость!
    +1−0
    Zнаворотник15 Июл 2024 в 18:10
    студента в окоп вместе с самокатом
    +2−1
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