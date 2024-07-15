В Москве впервые конфисковали электросамокат у нетрезвого студента, сбившего пенсионерку

Судебные приставы Москвы впервые конфисковали электросамокат по решению суда у владельца, который в пьяном виде сбил пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по столице 15 июля.



Дорожный инцидент произошел на западе города, водителем средства индивидуальной мобильности оказался нетрезвый студент-дизайнер. Он и ранее попадался за ездой в нетрезвом виде.



«В связи с повторным характером правонарушения суд <…> постановил изъять транспортное средство в собственность государства», — говорится в сообщении.



Кроме того, москвича лишили права управления транспортным средством на 1,5 года. При принудительном приводе он передал приставу электросамокат Dualtron ultra.



«Изъятие электросамоката у виновника ДТП стало первым подобным прецедентом в Москве», — подчеркнули в ведомстве.

