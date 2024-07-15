Петербуржцу откусили палец во время ночной драки. Он заступился за девушку

Петербуржец лишился пальца во время ночной драки в Центральном районе. Добрый поступок стоил ему фаланги. Подробности стали известны «Фонтанке» в понедельник, 15 июля.
Потасовка, предположительно, произошла накануне в половине четвертого утра. По предварительным данным, прохожий вмешался в ссору. На повышенных тонах общались мужчина и девушка, прохожий подумал, что она нуждается в защите. В ответ агрессор накинулся на него с кулаками, применив зубы.
В больницу мужчина был доставлен только к 10 утра. В удовлетворительном состоянии он был отпущен с частичной ампутацией фаланги.
Это третий случай госпитализации горожан с откушенными пальцами в Петербурге с начала месяца. 3 июля кусочка мизинца лишилась клиентка фитнес-клуба на улице Оптиков, а 6 числа без фаланги остался участник драки на Комендантском проспекте.