Петербуржцу откусили палец во время ночной драки. Он заступился за девушку

Петербуржец лишился пальца во время ночной драки в Центральном районе. Добрый поступок стоил ему фаланги. Подробности стали известны «Фонтанке» в понедельник, 15 июля.



Потасовка, предположительно, произошла накануне в половине четвертого утра. По предварительным данным, прохожий вмешался в ссору. На повышенных тонах общались мужчина и девушка, прохожий подумал, что она нуждается в защите. В ответ агрессор накинулся на него с кулаками, применив зубы.

В больницу мужчина был доставлен только к 10 утра. В удовлетворительном состоянии он был отпущен с частичной ампутацией фаланги.