    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 20

    4 м/с, зап

    762мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.74eur95.76

    Петербуржцу откусили палец во время ночной драки. Он заступился за девушку

    971
    7 комментариев

    Петербуржец лишился пальца во время ночной драки в Центральном районе. Добрый поступок стоил ему фаланги. Подробности стали известны «Фонтанке» в понедельник, 15 июля.

    Потасовка, предположительно, произошла накануне в половине четвертого утра. По предварительным данным, прохожий вмешался в ссору. На повышенных тонах общались мужчина и девушка, прохожий подумал, что она нуждается в защите. В ответ агрессор накинулся на него с кулаками, применив зубы.

    В больницу мужчина был доставлен только к 10 утра. В удовлетворительном состоянии он был отпущен с частичной ампутацией фаланги.

    Это третий случай госпитализации горожан с откушенными пальцами в Петербурге с начала месяца. 3 июля кусочка мизинца лишилась клиентка фитнес-клуба на улице Оптиков, а 6 числа без фаланги остался участник драки на Комендантском проспекте.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Драка
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    DEMOMON15 Июл 2024 в 15:00
    В этой ситуации я даже ставки делать не буду.
    +0−0
    Snow*15 Июл 2024 в 15:00
    он пальцем заступался что ли?
    +0−0
    ivan5_5e4d10fe646f615 Июл 2024 в 14:56
    Где два там и третий. Я не понимаю раньше ведь как то пришиаали пальцы. Почему теперь этого нет
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close