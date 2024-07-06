Зверский Петербург. Мужчине откусили палец в драке на Комендантском проспекте

В Петербурге второй раз за неделю к медикам попадают пациенты с откушенными пальцами. Минувшей ночью звероподобные причуды снова демонстрировали в Приморском районе города. Об этом стало известно «Фонтанке» 6 июля.

О драке у многоэтажки на Комендантском проспекте в полицию сообщили около полуночи. Немногим позже в экстренную службу позвонила девушка, рассказавшая, что двое незнакомцев избили её брата.

Один из них, судя по всему, атаковал не только кулаками, но и зубами. 33-летнего петербуржца увезли в больницу с переломом костей черепа, ушибами головы и частичной ампутацией фаланги пальца на правой руке. «Фонтанка» дозвонилась до пострадавшего, он предпочёл воздержаться от комментариев.