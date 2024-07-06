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    Зверский Петербург. Мужчине откусили палец в драке на Комендантском проспекте

    1947
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    В Петербурге второй раз за неделю к медикам попадают пациенты с откушенными пальцами. Минувшей ночью звероподобные причуды снова демонстрировали в Приморском районе города. Об этом стало известно «Фонтанке» 6 июля.

    О драке у многоэтажки на Комендантском проспекте в полицию сообщили около полуночи. Немногим позже в экстренную службу позвонила девушка, рассказавшая, что двое незнакомцев избили её брата.

    Один из них, судя по всему, атаковал не только кулаками, но и зубами. 33-летнего петербуржца увезли в больницу с переломом костей черепа, ушибами головы и частичной ампутацией фаланги пальца на правой руке. «Фонтанка» дозвонилась до пострадавшего, он предпочёл воздержаться от комментариев.

    С его предполагаемыми обидчиками разбираются полицейские. В отдел доставили 24-летнего уроженца Владивостока и его ровесника, который живёт неподалёку от места происшествия. Оба получили протоколы о мелком хулиганстве.

    3 июля кусочка мизинца лишилась клиентка фитнес-клуба в Приморском районе. В раздевалке её укусила другая посетительница. Драка началась из-за шкафчиков. Восстановить палец врачам не удалось.

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