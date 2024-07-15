В лобовом ДТП на трассе Вологда — Новая Ладога пострадала 6-летняя девочка

Полиция устанавливает обстоятельства серьезной аварии на трассе Вологда — Новая Ладога в Волховском районе Ленинградской области. Пострадал маленький ребенок.



Авария случилась в 17:14 14 июля на 513-м километре автодороги А-114 Вологда — Тихвин — Р-21 «Кола». Как сообщает 15 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 52-летняя женщина на Chevrolet Aveo выехала на встречную полосу и столкнулась с Renault Logan под управлением 35-летней женщины.

В результате ДТП пострадала 6-летняя пассажирка «Рено». Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту произошедшего ведется проверка.