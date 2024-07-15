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    Как Александр Беглов забил шайбу главреду «Фонтанки»

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    4 комментария

    Матч состоялся в кабинете спикера ЗакСа Александра Бельского. Что кроме хоккея есть в Мариинском дворце у председателя законодательного собрания?

    Смотрите полный отчет о прогулке, которую Александр Бельский провел для главреда «Фонтанки» Александра Горшкова по дворцу и по секретному саду.

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    Комментарии 3

    vasili.lavrovsky15 Июл 2024 в 17:07
    А я уж тут по глупости было прочитал: "Беглов взял лопату". Извиняйте, не те очки напялил.
    +0−0
    triton197715 Июл 2024 в 17:06
    :-) Еще в советское время в качестве игрушки для подрастаюшего поколения был подобный "хоккей", только в данном случае конешно основательно оформлен))
    +0−0
    Инкогнито202115 Июл 2024 в 17:02
    Уважаемое издание, при чем тут беглов?
    +0−0
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