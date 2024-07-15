Матч состоялся в кабинете спикера ЗакСа Александра Бельского. Что кроме хоккея есть в Мариинском дворце у председателя законодательного собрания?
Смотрите полный отчет о прогулке, которую Александр Бельский провел для главреда «Фонтанки» Александра Горшкова по дворцу и по секретному саду.
Как Александр Беглов забил шайбу главреду «Фонтанки»
Матч состоялся в кабинете спикера ЗакСа Александра Бельского. Что кроме хоккея есть в Мариинском дворце у председателя законодательного собрания?
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