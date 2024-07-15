Открываем потайные места Мариинского дворца с председателем ЗакСа Александром Бельским. Смотрите видеоэкскурсию

Сыграть в хоккей с председателем Законодательного собрания Петербурга прямо в Мариинском дворце? Легко. Александр Бельский показывает главреду «Фонтанки» Александру Горшкову свой новый кабинет, секретный сад, доступный для горожан и гостей, и музей газеты Ленинградской армии народного ополчения, открывшийся во дворце.
За неполных три года председательства Бельского здание городского парламента превратилось в популярный экскурсионный маршрут. Депутаты по-прежнему работают здесь. И здесь же показывают фильмы, проходят выставки и одна за другой идут группы экскурсантов. Около 600 экскурсий, более
Но есть места, куда не зайти постороннему, например комната отдыха председателя. Открываем потайные места. Заглянем даже в дубовую гостиную, где вновь заработало знаменитое среди парламентских журналистов в
Это продолжение видеоэкскурсии от спикера петербургского ЗакСа. Первую часть смотрите здесь.
Для тех, кто любит Петербург, хочет больше узнать о нем и поделиться своими знаниями с другими читателями, мы открываем четвертый сезон проекта «(От)Личный Петербург». Вы снова сможете назвать свои любимые места и голосовать за них. Составляем самый неформальный гид по великому городу. Следите за новостями на «Фонтанке»!