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    Открываем потайные места Мариинского дворца с председателем ЗакСа Александром Бельским. Смотрите видеоэкскурсию

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    3 комментария

    Сыграть в хоккей с председателем Законодательного собрания Петербурга прямо в Мариинском дворце? Легко. Александр Бельский показывает главреду «Фонтанки» Александру Горшкову свой новый кабинет, секретный сад, доступный для горожан и гостей, и музей газеты Ленинградской армии народного ополчения, открывшийся во дворце.

    За неполных три года председательства Бельского здание городского парламента превратилось в популярный экскурсионный маршрут. Депутаты по-прежнему работают здесь. И здесь же показывают фильмы, проходят выставки и одна за другой идут группы экскурсантов. Около 600 экскурсий, более 150 концертов, кинопоказов, выставок. За последний год — 35 000 гостей дворца. Каждые выходные в саду Мариинского бывают до 3000 посетителей.

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    Но есть места, куда не зайти постороннему, например комната отдыха председателя. Открываем потайные места. Заглянем даже в дубовую гостиную, где вновь заработало знаменитое среди парламентских журналистов в 90-е годы прошлого века кафе. Итак, гуляем по дворцу вместе с Александром Бельским.

    Это продолжение видеоэкскурсии от спикера петербургского ЗакСа. Первую часть смотрите здесь.

    Для тех, кто любит Петербург, хочет больше узнать о нем и поделиться своими знаниями с другими читателями, мы открываем четвертый сезон проекта «(От)Личный Петербург». Вы снова сможете назвать свои любимые места и голосовать за них. Составляем самый неформальный гид по великому городу. Следите за новостями на «Фонтанке»!

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    Комментарии 3

    triton197715 Июл 2024 в 12:15
    Ну для того, что бы "сбацать" что-нибудь впечатляющее и "не режущее слух" на саксофоне, одного только свободного времени вряд ли достаточно))
    +0−1
    Mazzzz15 Июл 2024 в 12:11
    Хорошо устроились за народные деньги? Город вот какой прекрасный, никаких проблем нет !
    +3−0
    Йёхан15 Июл 2024 в 11:59
    В маечках и футболочках в ЗАКС...
    Кукушкиной на вас всех нету у турникета.
    +3−0
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