15 тысяч человек побывали в саду Мариинского дворца в июне этого года. Но пока еще далеко не все петербуржцы, не говоря о гостях города, знают, что за каменным забором на Вознесенском проспекте есть сад с фонтаном и он открыт для посетителей.
С 11 до 19 каждые выходные сюда можно зайти абсолютно бесплатно и без предварительной записи. Гуляем по Мариинскому дворцу вместе с председателем Законодательного собрания Александром Бельским. Полную запись видеоэкскурсии смотрите здесь.
Показываем секретный сад Мариинского дворца c депутатскими пирожками
15 тысяч человек побывали в саду Мариинского дворца в июне этого года. Но пока еще далеко не все петербуржцы, не говоря о гостях города, знают, что за каменным забором на Вознесенском проспекте есть сад с фонтаном и он открыт для посетителей.
Для тех, кто любит Петербург, хочет больше узнать о нем и поделиться своими знаниями с другими читателями, мы открываем четвертый сезон проекта «(От)Личный Петербург». Вы снова сможете назвать свои любимые места и голосовать за них. Составляем самый неформальный гид по великому городу. Следите за новостями на «Фонтанке»!