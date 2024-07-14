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    В тоннеле дамбы Петербурга могут полностью перекрывать движение в ближайший день

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    В автодорожном тоннеле петербургской дамбы в начале рабочей недели ограничат движение транспорта. Там проведут регламентные и ремонтно-восстановительные работы.

    Как сообщает 14 июля пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга, временные ограничения введут с 15 по 16 июля в транспортном отсеке Невской стороны.

    В эти сутки могут полностью останавливать движение перед въездом в тоннель дамбы, чтобы могла заехать и выехать спецтехника. По регламенту, такие перекрытия не должны длиться более 7–10 минут.

    Водителей просят заранее планировать свой маршрут, а также внимательно следить за сообщениями на информационных табло, разметкой, знаками и ограждениями и соблюдать скоростной режим.

    Ранее «Фонтанка» предупреждала о других ограничениях сразу в нескольких районах города.

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