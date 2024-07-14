В Крыму заплутавшего в Черном море сапбордиста спасли на вертолете

В Крыму спасатели МЧС России пришли на помощь туристу, который не справился с волнами в Черном море. С сапа ему пришлось пересесть на вертолет. Подробности сообщили в телеграм-канале ведомства 14 июля.
МЧС России
Покорять стихию мужчина отправился вблизи села Яковенково, но вернуться на берег самостоятельно у него не получилось. В спасательной операции было задействовано
В результате мужчину заметили с вертолета
Ранее «Фонтанка» писала об исчезновении еще одной туристки в Черном море. Во время катания на сапе пропала