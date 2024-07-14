    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 23

    1 м/с, с-в

    761мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd87.74eur95.76

    В Крыму заплутавшего в Черном море сапбордиста спасли на вертолете

    1871
    6 комментариев

    В Крыму спасатели МЧС России пришли на помощь туристу, который не справился с волнами в Черном море. С сапа ему пришлось пересесть на вертолет. Подробности сообщили в телеграм-канале ведомства 14 июля.

    МЧС России

    Покорять стихию мужчина отправился вблизи села Яковенково, но вернуться на берег самостоятельно у него не получилось. В спасательной операции было задействовано 22 специалиста и шесть единиц техники.

    В результате мужчину заметили с вертолета Ми-8 МЧС, его подняли на борт и доставили на берег. От медпомощи турист отказался.

    Ранее «Фонтанка» писала об исчезновении еще одной туристки в Черном море. Во время катания на сапе пропала 33-летняя петербурженка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    alanfil14 Июл 2024 в 21:06
    Надеюсь, Фонтанка приготовила вертолет для своих фестивальных любителей передвигаться на надувных плавсредствах?..
    +0−0
    ЮлияБорисовна14 Июл 2024 в 20:44
    Я бы, согласно Зелёной Агенде, отдавала этих самых сапбордистов на корм катранам и дельфинам...
    +0−1
    VKuser5830975614 Июл 2024 в 20:23
    Ведать не простой мужчина коль в спасательной операции было задействовано 22 специалиста и шесть единиц техники. Петербуржинка не удостоилась такой чести.
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close