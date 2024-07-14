В России за сутки утонули 36 человек, некоторые из них были под алкоголем

За сутки на водоемах в России погибли 36 человек, в том числе трое детей. Один из утонувших – в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ 14 июля.
Так, 13-летний мальчик утонул в реке Ворона в Тамбовской области, когда остался без присмотра. В Дагестане в районе населенного пункта Манас 7-летний мальчик купался и стал тонуть. Ребенка успели довезти до больницы, но спасти его не удалось.
В Чувашии на реке Волге утонул подвыпивший мужчина, плавающий за буйками. В Самарской области пьяный 36-летний мужчина утонул в реке Усе, недалеко от знака «Купание запрещено». Подвыпившая женщина ушла под воду при купании в необорудованном месте в Бийском районе Алтайского края.
Еще одна трагедия случилась в Новосибирске на берегу реки Оби. В необорудованном для купания месте, под запрещающим знаком начали тонуть двое детей. Малышей удалось спасти, прохожий, который бросился к ним на помощь, не выжил.
В Санкт-Петербурге трагически закончилась попытка охладиться жарким выходным днём в Московском парке Победы. Со слов очевидцев, отдыхавший нырнул в воду, но самостоятельно выплыть не смог. Мужчину подняли на берег водолазы.
Всего за прошедшие сутки на водных объектах страны зафиксировано 45 происшествий, что на 13 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.