В России за сутки утонули 36 человек, некоторые из них были под алкоголем

За сутки на водоемах в России погибли 36 человек, в том числе трое детей. Один из утонувших – в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ 14 июля.



Так, 13-летний мальчик утонул в реке Ворона в Тамбовской области, когда остался без присмотра. В Дагестане в районе населенного пункта Манас 7-летний мальчик купался и стал тонуть. Ребенка успели довезти до больницы, но спасти его не удалось.

В Чувашии на реке Волге утонул подвыпивший мужчина, плавающий за буйками. В Самарской области пьяный 36-летний мужчина утонул в реке Усе, недалеко от знака «Купание запрещено». Подвыпившая женщина ушла под воду при купании в необорудованном месте в Бийском районе Алтайского края.