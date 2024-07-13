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    Российский двигатель ни при чём. Разбираемся, почему упал SSJ-100 и что в сухом остатке

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    14 комментариев
    На месте крушения
    На месте крушенияФото: Глава Коломны Александр Гречищев / T.me
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    В России — очередная авиакатастрофа. Самолет Sukhoi Superjet 100 «Газпромавиа» рухнул в районе подмосковной деревни Апраксино 12 июля. Перед падением самолета летчики совершили подвиг, уведя самолет от жилых домов, что, безусловно, спасло множество жизней.

    По информации руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, самолет летел в соответствии с планом полета, который был согласован с органами управления воздушным движением. Это опровергает слухи о том, что воздушное судно якобы летело без разрешения.

    Городские порталы

    Появился и еще один слух. Якобы самолет, который потерпел крушение, — это SSJ-100 с импортозамещенными бортовыми системами. «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) сообщила, что этот опытный самолет проходит испытания в Жуковском. Он совершал сегодня испытательный полет и успешно приземлился на аэродроме Раменское. А упавший самолет — это не «импортозамещенный», в нем установлен франко-российский двигатель SaM-146.

    Упавший самолет находился в эксплуатации с 2014 года, заявили в ОАК (а опытный SSJ-100 поднялся в воздух впервые в 2023 году).

    Вылетел самолет из Луховиц, где находится авиационный завод имени Воронина, где проходил техническое обслуживание. Место падения находится в 20 км от точки взлета. А летел самолет во Внуково.

    Катастрофа SSJ-100 совпала с заявлением «Аэрофлота» о том, что он совместно с «Росатомом» готов локализовать в России производство запчастей для порвавших с нашей страной Airbus и Boeing. Правда, речь идет не о двигателях и авионике, а о более «безобидных» деталях: для систем кондиционирования воздуха, освещения, электроснабжения, а также для аварийно-спасательного, кислородного и противопожарного оборудования.

    О том, что же на самом деле могло произойти с самолетом SSJ-100, MSK1.RU поговорил с ведущим авиационным экспертом, главой альянса «Аэрохимфлот» Климом Галиуллиным.

    Делать выводы рано?

    — Самолет разбился после технического обслуживания на крупнейшем авиазаводе. Конечно, это сразу породило версию о том, что ремонт импортных двигателей был проведен некачественно.

    — Сейчас делать выводы рано. Неизвестен перечень ремонтных работ и какие именно запчасти ставили. В профессиональной авиации хорошим тоном считается не высказывать версии авиакатастрофы до окончания ее официального расследования. Специалисты разберутся, сообщат о причинах, все необходимые выводы будут сделаны.

    — А как вообще проходят расследования таких катастроф?

    — В причинах произошедшего будет разбираться уполномоченный орган — Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Сроки расследования зависят от состояния черных ящиков. Их на борту два — речевой и параметрический. Если черные ящики целы, то для специалистов выяснить причину крушения не должно составить труда.

    Кроме того, безусловно, будут взяты образцы топлива и изъята документация по проведенному техническому обслуживанию и ремонту.

    Гадать о причинах сейчас не представляется возможным — расследование покажет. На самом деле, думаю, что предварительная версия специалистов по расследованию появится в самое ближайшее время. Авиационные происшествия всегда вызывают пристальный интерес, в сравнении с другими видами транспорта. Но обращаю внимание, что авиационный транспорт по-прежнему остается самым безопасным.

    — Хотя наверняка доверие к «импортозамещенным» самолетам после этой катастрофы снизится, что бы ни заявили специалисты.

    — Безопасность полетов в гражданской авиации является безусловным приоритетом. С первого курса нас учат тому, что жизнь человека бесценна и самолет в случае чего не остановишь у обочины. Именно поэтому в авиации организован многоступенчатый контроль за качеством.

    Невозможно просто в мастерской изготовить деталь и поставить на самолет, выполняющий коммерческие воздушные перевозки. В соответствии с законодательством нашей страны, производитель авиационных запчастей должен быть сертифицирован уполномоченным органом (Росавиацией) и иметь лицензию Минпромторга России. Получить эти документы непросто. Далее — за допуск воздушного судна к эксплуатации весь инженерно-технический состав ставит подписи и несет ответственность вплоть до уголовной.

    Никто не будет рисковать своей свободой, устанавливая на самолет авиакомпоненты, в качестве которых есть сомнения. Поэтому, на мой взгляд, не стоит опасаться авиационных запчастей отечественного производства.

    Фото: Городские порталы
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    На месте крушения
    На месте крушенияФото: Глава Коломны Александр Гречищев / T.me
    Фото: Городские порталы

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    Комментарии 14

    parsec13 Июл 2024 в 21:47
    "В соответствии с законодательством нашей страны, производитель авиационных запчастей должен быть сертифицирован уполномоченным органом (Росавиацией) и иметь лицензию Минпромторга России. Получить эти документы непросто."
    По всем известному уровню коррупции - ОЧЕНЬ просто.
    не надо и расследований, бабки экономьте. хотя и тут отгребут себе немало.
    пилотов жаль.
    +0−0
    BВВ13 Июл 2024 в 21:41
    Комиссии по расследованию для того и создаются чтобы замылить правду.
    +0−0
    firma13 Июл 2024 в 21:18
    ..подвиг, уведя самолет от жилых домов — как только вот такое кто-либо напишет, так надо сразу гнать из профессии как профнепригодного. Откуда вы вообще это берёте, из советской песни что ли?
    +9−1
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