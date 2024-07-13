Российский двигатель ни при чём. Разбираемся, почему упал SSJ-100 и что в сухом остатке

На месте крушения Фото: Глава Коломны Александр Гречищев / T.me Поделиться Поделиться





В России — очередная авиакатастрофа. Самолет Sukhoi Superjet 100 «Газпромавиа» рухнул в районе подмосковной деревни Апраксино 12 июля. Перед падением самолета летчики совершили подвиг, уведя самолет от жилых домов, что, безусловно, спасло множество жизней.



По информации руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, самолет летел в соответствии с планом полета, который был согласован с органами управления воздушным движением. Это опровергает слухи о том, что воздушное судно якобы летело без разрешения.



Городские порталы

Появился и еще один слух. Якобы самолет, который потерпел крушение, — это SSJ-100 с импортозамещенными бортовыми системами. «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) сообщила, что этот опытный самолет проходит испытания в Жуковском. Он совершал сегодня испытательный полет и успешно приземлился на аэродроме Раменское. А упавший самолет — это не «импортозамещенный», в нем установлен франко-российский двигатель SaM-146.

Упавший самолет находился в эксплуатации с 2014 года, заявили в ОАК (а опытный SSJ-100 поднялся в воздух впервые в 2023 году).



Вылетел самолет из Луховиц, где находится авиационный завод имени Воронина, где проходил техническое обслуживание. Место падения находится в 20 км от точки взлета. А летел самолет во Внуково.

Катастрофа SSJ-100 совпала с заявлением «Аэрофлота» о том, что он совместно с «Росатомом» готов локализовать в России производство запчастей для порвавших с нашей страной Airbus и Boeing. Правда, речь идет не о двигателях и авионике, а о более «безобидных» деталях: для систем кондиционирования воздуха, освещения, электроснабжения, а также для аварийно-спасательного, кислородного и противопожарного оборудования.



О том, что же на самом деле могло произойти с самолетом SSJ-100, MSK1.RU поговорил с ведущим авиационным экспертом, главой альянса «Аэрохимфлот» Климом Галиуллиным.



Делать выводы рано? — Самолет разбился после технического обслуживания на крупнейшем авиазаводе. Конечно, это сразу породило версию о том, что ремонт импортных двигателей был проведен некачественно.

— Сейчас делать выводы рано. Неизвестен перечень ремонтных работ и какие именно запчасти ставили. В профессиональной авиации хорошим тоном считается не высказывать версии авиакатастрофы до окончания ее официального расследования. Специалисты разберутся, сообщат о причинах, все необходимые выводы будут сделаны.



— А как вообще проходят расследования таких катастроф?

— В причинах произошедшего будет разбираться уполномоченный орган — Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Сроки расследования зависят от состояния черных ящиков. Их на борту два — речевой и параметрический. Если черные ящики целы, то для специалистов выяснить причину крушения не должно составить труда.

Кроме того, безусловно, будут взяты образцы топлива и изъята документация по проведенному техническому обслуживанию и ремонту.

Гадать о причинах сейчас не представляется возможным — расследование покажет. На самом деле, думаю, что предварительная версия специалистов по расследованию появится в самое ближайшее время. Авиационные происшествия всегда вызывают пристальный интерес, в сравнении с другими видами транспорта. Но обращаю внимание, что авиационный транспорт по-прежнему остается самым безопасным.



— Хотя наверняка доверие к «импортозамещенным» самолетам после этой катастрофы снизится, что бы ни заявили специалисты.



— Безопасность полетов в гражданской авиации является безусловным приоритетом. С первого курса нас учат тому, что жизнь человека бесценна и самолет в случае чего не остановишь у обочины. Именно поэтому в авиации организован многоступенчатый контроль за качеством.



Невозможно просто в мастерской изготовить деталь и поставить на самолет, выполняющий коммерческие воздушные перевозки. В соответствии с законодательством нашей страны, производитель авиационных запчастей должен быть сертифицирован уполномоченным органом (Росавиацией) и иметь лицензию Минпромторга России. Получить эти документы непросто. Далее — за допуск воздушного судна к эксплуатации весь инженерно-технический состав ставит подписи и несет ответственность вплоть до уголовной.



Никто не будет рисковать своей свободой, устанавливая на самолет авиакомпоненты, в качестве которых есть сомнения. Поэтому, на мой взгляд, не стоит опасаться авиационных запчастей отечественного производства.



Фото: Городские порталы Поделиться Поделиться



