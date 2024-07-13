В Индии празднуют «свадьбу века» — в сборе мировые звезды и политики

Сотни миллионов долларов потратил индийский миллиардер Мукеш Амбани на свадьбу своего сына. Торжество вышло на финальную стадию.
Трехдневная свадьба началась накануне и продолжается 13 июля. Анант Амбани — это младший сын нефтяного и медиамагната Мукеша Амбани, его называют самым богатым человеком в Индии. Его избранница тоже не из простой семьи: Радика Мерчант — это дочь миллиардера Шри Вирена Мерчанта, гендиректора частной компании Encore Healthcare, занимающейся здравоохранением.
Среди гостей замечены Приянка Чопра, Ким и Хлое Кардашьян, Ник Джонас, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и индийские политики и звезды «Боллливуда» — вероятно, плюс-минус все.
Известно, что среди приглашенных также Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Майк Тайсон, Жан-Клод Ван Дамм и другие. Спеть должны Адель, Лана Дель Рей и Дрейк. Впрочем, это наверняка неизвестно, но вполне возможно — учитывая, что на вечеринке в честь помолвки пела Рианна и Джастин Бибер.
По разным оценкам, на свадьбу в итоге будет потрачено от 350 до 600 миллионов долларов.