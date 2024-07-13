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    В Индии празднуют «свадьбу века» — в сборе мировые звезды и политики

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    13 комментариев

    Сотни миллионов долларов потратил индийский миллиардер Мукеш Амбани на свадьбу своего сына. Торжество вышло на финальную стадию.

    Трехдневная свадьба началась накануне и продолжается 13 июля. Анант Амбани — это младший сын нефтяного и медиамагната Мукеша Амбани, его называют самым богатым человеком в Индии. Его избранница тоже не из простой семьи: Радика Мерчант — это дочь миллиардера Шри Вирена Мерчанта, гендиректора частной компании Encore Healthcare, занимающейся здравоохранением.

    Среди гостей замечены Приянка Чопра, Ким и Хлое Кардашьян, Ник Джонас, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и индийские политики и звезды «Боллливуда» — вероятно, плюс-минус все.

    Известно, что среди приглашенных также Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Майк Тайсон, Жан-Клод Ван Дамм и другие. Спеть должны Адель, Лана Дель Рей и Дрейк. Впрочем, это наверняка неизвестно, но вполне возможно — учитывая, что на вечеринке в честь помолвки пела Рианна и Джастин Бибер.

    По разным оценкам, на свадьбу в итоге будет потрачено от 350 до 600 миллионов долларов.

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    Комментарии 13

    TigerOld13 Июл 2024 в 17:30
    Индусы молодцы, деньги хоть внутри своей страны потратили, не в отличие ТЕХ, кто все "наши" деньги в Британии и ЕС потратили и теперь на нуле от всех своих вложений, лучше бы ОНИ просто пропили бы все у нас
    +0−0
    Ref13 Июл 2024 в 17:00
    Кстати, Макс Галкин на днях в Италии тамадой подработал на украинской свадьбе, берет недорого и даже Мову выучил...
    +1−0
    crusader13 Июл 2024 в 16:47
    Тадж-Махал арендовали ?
    +0−0
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