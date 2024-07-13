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    В Петербурге задержана блондинка из Москвы. Её подозревают в рекордном мошенничестве с накоплениями главы благотворительного фонда

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    После жалобы в полицию главы благотворительного фонда, которая отдала мошенникам 23 млн рублей, задержана 36-летняя москвичка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 13 июля.

    ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    По данным «Фонтанки», полицейские встретили женщину накануне на Конюшенной улице. Инициалы задержанной полностью совпадают с зарегистрированной на одном из столичных сайтов волонтеркой.

    По версии следствия, дама может быть причастна к многомиллионному мошенничеству. 9 июля в полицию обратилась 72-летняя жительница улицы Профессора Попова, которая является главой благотворительного фонда. Она рассказала о звонке якобы сотрудника ФСБ, который убедил её перевести на безопасный счет 8,7 млн рублей. На следующий день пенсионерка встретилась с неизвестной у отделения банка на Каменноостровском проспекте и передала ей ещё 15 млн наличными. Процесс передачи суммы попал на видео. Камера запечатлела блондинку в кепке и с рюкзаком. Общий ущерб составил 23,7 млн рублей.

    «Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ», — добавили в полиции.

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    Комментарии 1

    Akabos13 Июл 2024 в 15:06
    "«Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ», — добавили в полиции."(с) - а так можно было?!

    Я уже привык - чуть, что, оформляют хулиганство
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