Глава благотворительного фонда обновила рекорд обманутых в Петербурге. Она отдала мошенникам более 23 млн

Телефонные мошенники сорвали куш, четыре дня названивая жительнице Петроградского района Петербурга. В транс её ввели именем ФСБ.



О финансовых бедах 72-летняя директор благотворительного фонда, поддерживающего молодых специалистов, рассказала полицейским накануне вечером, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 июля. За день до этого женщина встречалась со светловолосой незнакомкой у банка на Каменноостровском, чтобы передать очередную часть денег.



По словам заявительницы, человек, отрекомендовавшийся сотрудником ФСБ, связался с ней через телеграм 5 июля. Собеседник предупредил об утечке персональных данных на прошлой работе петербурженки и убедил, что без её участия мошенников не изловить.

