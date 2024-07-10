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    Глава благотворительного фонда обновила рекорд обманутых в Петербурге. Она отдала мошенникам более 23 млн

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    14 комментариев

    Телефонные мошенники сорвали куш, четыре дня названивая жительнице Петроградского района Петербурга. В транс её ввели именем ФСБ.

    О финансовых бедах 72-летняя директор благотворительного фонда, поддерживающего молодых специалистов, рассказала полицейским накануне вечером, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 июля. За день до этого женщина встречалась со светловолосой незнакомкой у банка на Каменноостровском, чтобы передать очередную часть денег.

    По словам заявительницы, человек, отрекомендовавшийся сотрудником ФСБ, связался с ней через телеграм 5 июля. Собеседник предупредил об утечке персональных данных на прошлой работе петербурженки и убедил, что без её участия мошенников не изловить.

    Следуя инструкциям, женщина перевела 8 миллионов рублей, потом отдала ещё 15 миллионов. Минувшим утром её вера в помощь спецслужбам была достаточно крепка, чтобы перевести 700 тысяч рублей.

    В полиции возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб составил 23 миллиона 700 тысяч рублей.

    Прошлый рекорд - 21 миллион рублей. Столько удалось вытянуть аферистам из петербурженки чуть более чем за два месяца. Она лишилась не только денег, но и квартиры. Без средств и жилья вместе с глухонемой дочерью осталась и 75-летняя пенсионерка, которая перевела мошенникам 17 миллионов рублей.

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    Комментарии 14

    Марти МакФлай10 Июл 2024 в 10:31
    Как такая ворона может быть директором чего-либо, не говоря уже о благотворительном фонде.
    +1−0
    ixform10 Июл 2024 в 10:22
    кстати можно вообще по тупому испортить мошенникам праздник - перевод крупных сумм морозить неделю и проверять менеджерами банка реквизиты перевода
    +1−0
    Заливщик голосовых планок10 Июл 2024 в 10:22
    Остап Ибрагимович гордился бы Главой Фонда!
    "Нужна немедленная помощь. Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда. Поможем детям. Будем помнить, что дети — цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, только детям и никому другому. Вы меня понимаете?"(С)
    +3−2
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