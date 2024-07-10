Глава благотворительного фонда обновила рекорд обманутых в Петербурге. Она отдала мошенникам более 23 млн

Телефонные мошенники сорвали куш, четыре дня названивая жительнице Петроградского района Петербурга. В транс её ввели именем ФСБ.
О финансовых бедах 72-летняя директор благотворительного фонда, поддерживающего молодых специалистов, рассказала полицейским накануне вечером, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 июля. За день до этого женщина встречалась со светловолосой незнакомкой у банка на Каменноостровском, чтобы передать очередную часть денег.
По словам заявительницы, человек, отрекомендовавшийся сотрудником ФСБ, связался с ней через телеграм 5 июля. Собеседник предупредил об утечке персональных данных на прошлой работе петербурженки и убедил, что без её участия мошенников не изловить.
Следуя инструкциям, женщина перевела 8 миллионов рублей, потом отдала ещё 15 миллионов. Минувшим утром её вера в помощь спецслужбам была достаточно крепка, чтобы перевести 700 тысяч рублей.
В полиции возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб составил 23 миллиона 700 тысяч рублей.
Прошлый рекорд - 21 миллион рублей. Столько удалось вытянуть аферистам из петербурженки чуть более чем за два месяца. Она лишилась не только денег, но и квартиры. Без средств и жилья вместе с глухонемой дочерью осталась и 75-летняя пенсионерка, которая перевела мошенникам 17 миллионов рублей.