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    Приехал на роликах, ушел с сейфом. Задержан петербуржец, воспользовавшийся режимом проветривания

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    Полиция нашла подозреваемого в краже сейфа из квартиры на Рябовском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 13 июля.

    ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    По версии следствия, 42-летний мужчина через окно пробрался в квартиру на первом этаже и вынес оттуда сейф, в котором хранилось несколько тысяч евро и долларов, травматический пистолет Grand Power и ноутбук. Пострадавшие оценили ущерб в 675 тысяч рублей. По словам хозяина квартиры, кража была совершена, пока семья находилась на прогулке.

    Камера запечатлела, как мужчина несет сейф по улице. Также попал на видео и подъезд вора к дому — на роликах.

    У задержанного богатая уголовная биография. Мужчину неоднократно привлекали за кражи, а также разбой. Он состоит под административным надзором.

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