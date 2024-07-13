Приехал на роликах, ушел с сейфом. Задержан петербуржец, воспользовавшийся режимом проветривания

Полиция нашла подозреваемого в краже сейфа из квартиры на Рябовском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 13 июля.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По версии следствия, 42-летний мужчина через окно пробрался в квартиру на первом этаже и вынес оттуда сейф, в котором хранилось несколько тысяч евро и долларов, травматический пистолет Grand Power и ноутбук. Пострадавшие оценили ущерб в 675 тысяч рублей. По словам хозяина квартиры, кража была совершена, пока семья находилась на прогулке.

Камера запечатлела, как мужчина несет сейф по улице. Также попал на видео и подъезд вора к дому — на роликах.

У задержанного богатая уголовная биография. Мужчину неоднократно привлекали за кражи, а также разбой. Он состоит под административным надзором.