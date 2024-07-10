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    В Петербурге из квартиры вытащили сейф с пистолетом и валютой, пока семья проветривала квартиру

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    8 комментариев

    Неизвестный украл из квартиры на Рябовском шоссе сейф с деньгами и оружием, об этом 10 июля стало известно «Фонтанке». Злоумышленник, предположительно, воспользовался моментом и прокрался в проветриваемую квартиру.

    По предварительным данным, о краже заявил глава семейства — предприниматель с севера Петербурга. Правоохранительным органам он рассказал, что накануне вместе с супругой и сыном они отправились на прогулку, оставив на проветривание окно в детской. Именно через него домушник мог проникнуть в квартиру и выкрасть сейф вместе с его содержимым — несколько тысяч евро и долларов, травматический пистолет Grand Power и ноутбук. Пострадавшие оценили ущерб более чем в полумиллион рублей.

    Следственная группа изучает следы обуви, оставленные неизвестным на подоконнике.

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    Комментарии 8

    Zet10 Июл 2024 в 15:56
    какой этаж?
    +0−0
    german_5e4d02dc5a4f910 Июл 2024 в 15:29
    Граждане, храните деньги в сберегательной кассе.
    А сейф с оружием к стене прикручивается, если чо.
    +1−0
    Cashmare10 Июл 2024 в 15:06
    выражение "деньги - на ветер" заиграло новыми красками
    +1−0
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