В Петербурге из квартиры вытащили сейф с пистолетом и валютой, пока семья проветривала квартиру

Неизвестный украл из квартиры на Рябовском шоссе сейф с деньгами и оружием, об этом 10 июля стало известно «Фонтанке». Злоумышленник, предположительно, воспользовался моментом и прокрался в проветриваемую квартиру.

По предварительным данным, о краже заявил глава семейства — предприниматель с севера Петербурга. Правоохранительным органам он рассказал, что накануне вместе с супругой и сыном они отправились на прогулку, оставив на проветривание окно в детской. Именно через него домушник мог проникнуть в квартиру и выкрасть сейф вместе с его содержимым — несколько тысяч евро и долларов, травматический пистолет Grand Power и ноутбук. Пострадавшие оценили ущерб более чем в полумиллион рублей.