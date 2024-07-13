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    «Этого просто не было». Группа «Кис-кис» ответила Мизулиной

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    3 комментария

    Группа «Кис-Кис» опубликовала официальное обращение на пост в телеграм-канале Екатерины Мизулиной 12 июля. В нем — опровержение информации, опубликованной Екатериной Мизулиной с обвинением группы в поддержке ВСУ: «Это неправда!».

    Напомним, 9 июля глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что намерена обратиться в Генпрокуратуру из-за концерта в Москве музыкальной группы «Кис-Кис». Она написала, что группа якобы «выступала против СВО и призывала выходить на протесты, маскирует свои концерты под «выставку кошек» (…) теперь планирует провести «выставки» 3 и 4 сентября в Москве и Санкт-Петербурге». В посте Мизулиной опубликовано также видео от руководителя объединения «Молодой Десант». Он называет группу «предателями», призывавшими к протестам, утверждает, что она будто бы «донатила» ВСУ.

    «Это неправда! — говорится в обращении. — Группа «Кис-кис» в составе всех своих участников никогда и никого не призывала выходить на протесты против СВО, никогда не «донатила» ВСУ и не призывала этого делать ни в какой форме. Этому нет каких-либо доказательств и подтверждений, потому что этого просто не было.»

    Музыканты напоминают, что несмотря на сложности с ее концертной деятельностью в стране, они не уехали в Европу, а продолжают работать в России. В марте 2024 года группа участвовала в сборе средств пострадавшим семьям от теракта в «Крокусе», одной из первых начала помогать пострадавшим от обстрелов жителям Белгорода. К этому коллектив призывал присоединиться и своих слушателей в социальных сетях.

    «Мы заявляем, что нам абсолютно непонятна мотивация поста в канале у Екатерины Мизулиной <...> Этого никогда не было и не будет!».

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    Комментарии 3

    27760788813 Июл 2024 в 01:28
    Мизулина это диагноз.
    +0−0
    Diplot13 Июл 2024 в 01:10
    "якобы «выступала против СВО и призывала выходить на протесты, маскирует свои концерты под «выставку кошек" Ну и масштаб, Действительно, "бабы дуры". Мизулина - не обижайся, хороша, но - уровень критики низкий.
    +0−0
    Огромная польза!13 Июл 2024 в 01:06
    Сколько же дармоедов облепили со всех сторон российский бюджет!
    +0−0
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