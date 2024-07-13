«Этого просто не было». Группа «Кис-кис» ответила Мизулиной

Группа «Кис-Кис» опубликовала официальное обращение на пост в телеграм-канале Екатерины Мизулиной 12 июля. В нем — опровержение информации, опубликованной Екатериной Мизулиной с обвинением группы в поддержке ВСУ: «Это неправда!».
Напомним, 9 июля глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что намерена обратиться в Генпрокуратуру из-за концерта в Москве музыкальной группы «Кис-Кис». Она написала, что группа якобы «выступала против СВО и призывала выходить на протесты, маскирует свои концерты под «выставку кошек» (…) теперь планирует провести «выставки» 3 и 4 сентября в Москве и Санкт-Петербурге». В посте Мизулиной опубликовано также видео от руководителя объединения «Молодой Десант». Он называет группу «предателями», призывавшими к протестам, утверждает, что она будто бы «донатила» ВСУ.
«Это неправда! — говорится в обращении. — Группа «Кис-кис» в составе всех своих участников никогда и никого не призывала выходить на протесты против СВО, никогда не «донатила» ВСУ и не призывала этого делать ни в какой форме. Этому нет каких-либо доказательств и подтверждений, потому что этого просто не было.»
Музыканты напоминают, что несмотря на сложности с ее концертной деятельностью в стране, они не уехали в Европу, а продолжают работать в России. В марте 2024 года группа участвовала в сборе средств пострадавшим семьям от теракта в «Крокусе», одной из первых начала помогать пострадавшим от обстрелов жителям Белгорода. К этому коллектив призывал присоединиться и своих слушателей в социальных сетях.
«Мы заявляем, что нам абсолютно непонятна мотивация поста в канале у Екатерины Мизулиной <...> Этого никогда не было и не будет!».