На Гатчинском шоссе нетрезвый водитель разбил несколько машин, прежде чем его задержала Росгвардия

Нетрезвый водитель вечером 12 июля превратил один из дворов на Гатчинском шоссе в Петербурге в арену дорожно-транспортного происшествия. Влетев во двор но своем автомобиле, он повредил несколько припаркованных во дворе машин и пытался, по словам очевидцев, сбежать с места происшествия.
тг-канал «Дорожный Контроль СПБ | ЛО»
Один из нарядов вневедомственной охраны, находившийся неподалеку на маршруте патрулирования, прибыл по вызову местных жителей, и росгвардейцы задержали нарушителя.
Полный ущерб от безудержного стиля вождения еще предстоит установить. Как сообщил один из жильцов, вышедший выбросить мусор и обнаруживший свой новый автомобиль сильно помятым, «по нашему округу еще машины в заявке есть».