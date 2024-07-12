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    На Гатчинском шоссе нетрезвый водитель разбил несколько машин, прежде чем его задержала Росгвардия

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    Нетрезвый водитель вечером 12 июля превратил один из дворов на Гатчинском шоссе в Петербурге в арену дорожно-транспортного происшествия. Влетев во двор но своем автомобиле, он повредил несколько припаркованных во дворе машин и пытался, по словам очевидцев, сбежать с места происшествия.

    тг-канал «Дорожный Контроль СПБ | ЛО»

    Один из нарядов вневедомственной охраны, находившийся неподалеку на маршруте патрулирования, прибыл по вызову местных жителей, и росгвардейцы задержали нарушителя.

    Полный ущерб от безудержного стиля вождения еще предстоит установить. Как сообщил один из жильцов, вышедший выбросить мусор и обнаруживший свой новый автомобиль сильно помятым, «по нашему округу еще машины в заявке есть».

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    ДТПНетрезвое вождениеГатчинское шоссе
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