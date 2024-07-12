Росфинмониторинг внес композитора из Петербурга Илью Синкина в список террористов и экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обновила реестр Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В измененной редакции списка появилось имя Синкина Ильи Владимировича, 1977 года рождения.



Эти сведения полностью совпадают с персональными данными уроженца Санкт-Петербурга и композитора Ильи Синкина, окончившего Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского по специальности «Композитор. Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин».