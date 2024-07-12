Росфинмониторинг внес композитора из Петербурга Илью Синкина в список террористов и экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обновила реестр Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В измененной редакции списка появилось имя Синкина Ильи Владимировича,
Эти сведения полностью совпадают с персональными данными уроженца Санкт-Петербурга и композитора Ильи Синкина, окончившего Московскую государственную консерваторию
В марте 2023 года Синкин был назначен первым замминистра культуры республики Тыва. Он также работал преподавателем музыкально-теоретических дисциплин, в Национальном музыкально-драматическом театре
В настоящий момент на сайте Министерства культуры Республики Тыва Синкин в качестве заместителя министра не значится. Звездочка возле его имени в реестре Росфинмониторинга означает, что в его отношении возбуждено уголовное дело по террористической статье.