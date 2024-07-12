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    Росфинмониторинг внес композитора из Петербурга Илью Синкина в список террористов и экстремистов

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    3 комментария

    Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обновила реестр Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В измененной редакции списка появилось имя Синкина Ильи Владимировича, 1977 года рождения.

    Эти сведения полностью совпадают с персональными данными уроженца Санкт-Петербурга и композитора Ильи Синкина, окончившего Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского по специальности «Композитор. Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин».

    В марте 2023 года Синкин был назначен первым замминистра культуры республики Тыва. Он также работал преподавателем музыкально-теоретических дисциплин, в Национальном музыкально-драматическом театре им. В. Кок-оола поставил детский балет «Дюймовочка», а в международном научном центре «Хоомей» занимался расшифровкой и нотировкой тувинского горлового пения и народных песен.

    В настоящий момент на сайте Министерства культуры Республики Тыва Синкин в качестве заместителя министра не значится. Звездочка возле его имени в реестре Росфинмониторинга означает, что в его отношении возбуждено уголовное дело по террористической статье.

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    Комментарии 3

    Эд Хэммет12 Июл 2024 в 19:40
    Ну, и кто теперь у нас главные террористы-экстремисты? Игиловцы, талибы, хамасовцы? Вовсе нет. Это писатели, журналисты, режиссеры, драматурги, поэты, композиторы, певцы и другие ужасные злодеи.
    +0−0
    11111111111111812 Июл 2024 в 19:13
    До-мажор вместо ре-минор задвинул? Каденцию супостату!
    +0−0
    12 Июл 2024 в 19:12
    С удовольствие теперь будем слушать и смотреть данного музыканта!
    +3−0
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