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    Два человека пострадали в лобовом ДТП на «Нарве». Столкновение попало на видео

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    4 комментария

    Серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Волосовском районе Ленобласти утром 12 июля. Двух человек доставили в больницу. Подробности «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

    тг-канал Дорожный контроль СПБ | ЛО

    Авария случилась около 10:30 на 77-м километре трассы «Нарва». По предварительным данным, водитель Hyundai выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение со встречной Niva.

    Судя по видео в телеграм-канале «Дорожный контроль», одна из машин улетела в кювет, вторую от удара закрутило по проезжей части, после чего автомобиль перевернулся.

    В результате столкновения медицинская помощь потребовалась водителю «Нивы» и ее пассажиру, оба госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

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    Комментарии 4

    Akabos12 Июл 2024 в 14:08
    Интересно: водятел успел сообщение отправить, которое писал за рулем?
    +0−0
    prosto korsak12 Июл 2024 в 14:07
    То, что водитель "Хёндэ" не пострадал, конечно, хорошо.
    Но справедливости в этом мало.
    +0−1
    11111111111111812 Июл 2024 в 13:59
    Баю-бай, должны все люди
    Ночью спать! (С)
    +2−0
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