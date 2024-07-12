Два человека пострадали в лобовом ДТП на «Нарве». Столкновение попало на видео

Серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Волосовском районе Ленобласти утром 12 июля. Двух человек доставили в больницу. Подробности «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.
тг-канал Дорожный контроль СПБ | ЛО
Авария случилась около 10:30 на 77-м километре трассы «Нарва». По предварительным данным, водитель Hyundai выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение со встречной Niva.
Судя по видео в телеграм-канале «Дорожный контроль», одна из машин улетела в кювет, вторую от удара закрутило по проезжей части, после чего автомобиль перевернулся.
В результате столкновения медицинская помощь потребовалась водителю «Нивы» и ее пассажиру, оба госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.