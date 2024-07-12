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    Банки начнут блокировать переводы из-за подозрительной активности «на проводе». Но не все

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    9 комментариев

    Большое количество сообщений с нового номера и продолжительные разговоры перед переводом денег могут стать поводом для его блокировки. Такой функцией банки начнут пользоваться с 25 июня.

    О вероятной блокировке пишет РБК 12 июля. Перевод будет блокироваться на два дня в том случае, если клиент никогда раньше не связывался с абонентом, с которым имел продолжительную беседу, получил несколько смс-сообщений и планирует перевод на подозрительный счет.

    Отмечается, что не все банки будут использовать такой механизм защиты от мошенников — он доступен только тем банкам, которые покупают соответствующую информацию у операторов сотовой связи. В ЦБ добавили, что такая покупка относится к внешней операционной деятельности банков и обязать их закупать данные регулятор не может.

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    Комментарии 9

    Zet12 Июл 2024 в 09:28
    то есть операторы будут массово банкам инфу продавать об общении клиентов по телефону... неплохо...
    +4−1
    MAGDANOZA12 Июл 2024 в 09:06
    Статья от 12 июля говорит о 25 июня в будущем времени. Может, год укажете?
    +3−1
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