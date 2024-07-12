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    «М-Видео» обратилось в Следком из-за «потребительского экстремизма»

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    Компания из Самарской области массово делала экспертные заключения, с которыми покупатели бытовой техники шли в суд и выигрывали серьезные компенсации за якобы некачественный товар. Эксперты из Москвы пришли к другим выводам.

    О проблеме пишет РБК 12 июля со ссылкой на близкий к «М-Видео» источник. Поводом для заявления послужил возросший объем исков от покупателей смартфонов, которые приходили в суд с заключением от одной и той же экспертной организации. Эксперты делали выводы о заводском браке в «Айфонах» и «Самсунгах», а покупатель шел в суд, где требовал не только возмещения стоимости устройства, но и по проценту в день от потраченной на него суммы.

    «М-Видео» попросило Московский институт электронной техники сделать повторную экспертизу по ряду исков. Выяснилось, что поломки были результатом внешнего воздействия.

    О реакции на заявление правоохранителей пока ничего не известно.

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    Комментарии 1

    Заливщик голосовых планок12 Июл 2024 в 08:15
    Нужно признать потребителей экстремистами и внести в соответствующий список росфинмониторинга!
    +5−1
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