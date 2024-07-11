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    Активистов из «Общества.Будущее» оштрафовали на 500 и 600 рублей за попытку прорваться в избирком

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    Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал Ивана Пантилеева, Андрея Попова и Романа Пенькова по статье ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Слушание дела в отношении Саввы Федосеева отложили. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба судов.

    10 июля активист Савва Федосеев в здании администрации Выборгского района вместе с Пантилеевым, Пеньковым и Поповым после отказа охраны пропустить их в избирком попытались прорваться через турникет. «Оказали сопротивление охране, уронили две тумбы, отломали наличник входной двери, повредили оградительную часть турникета», — сообщает пресс-служба судов. Суд назначил двоим активистам штрафы в 500 рублей и одному в 600 рублей.

    Как писала «Фонтанка», накануне сторонники «Общества.Будущее» — движения националиста Романа Юнемана — попытались попасть в избирком, чтобы один из кандидатов смог подать документы. В итоге произошла потасовка. До этого кандидаты там стояли в многочасовой очереди с раннего утра. К вечеру к ним приехали представители городской избирательной комиссии, в итоге документы у желающих участвовать в муниципальных выборах принимали до поздней ночи.

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