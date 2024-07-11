В Белгородской области продолжаются атаки дронов на машины. Еще шесть человек попали в больницы

Шестеро жителей Белгородской области с различными травмами попали в больницы во второй половине дня 11 июля после новых атак беспилотников. О пострадавших рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его сведениям, дроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобили в Борисовском районе и Грайворонском городском округе.

Один легковой автомобиль подвергся атаке беспилотника неподалеку от села Березовка — водитель и пассажир были доставлены в областную клиническую больницу. У одного из них минно-взрывная травма и контузия, у другого — закрытая черепно-мозговая травма, контузия, множественные осколочные ранения головы, туловища, лица, рук и ног. Состояние пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести.

