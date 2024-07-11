В Белгородской области продолжаются атаки дронов на машины. Еще шесть человек попали в больницы

Шестеро жителей Белгородской области с различными травмами попали в больницы во второй половине дня 11 июля после новых атак беспилотников. О пострадавших рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его сведениям, дроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобили в Борисовском районе и Грайворонском городском округе.
Один легковой автомобиль подвергся атаке беспилотника неподалеку от села Березовка — водитель и пассажир были доставлены в областную клиническую больницу. У одного из них минно-взрывная травма и контузия, у другого — закрытая черепно-мозговая травма, контузия, множественные осколочные ранения головы, туловища, лица, рук и ног. Состояние пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести.
Другая машина попала под удар в селе Новостроевка-Вторая — две женщины с различными осколочными ранениями рук и ног были доставлены в Грайворонскую ЦРБ. В одном из частных домов из-за попадания БПЛА начался пожар, уничтоживший все надворные постройки и легковое авто.
Еще двое мужчин самостоятельно обратились за медицинской помощью в городскую больницу Белгорода после атаки дрона на служебный автомобиль на дороге Байцуры — Грузское. У обоих диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы.
С момента последнего отчета Гладкова об атаке беспилотников прошло немногим больше пары часов.