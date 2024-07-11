США, Канада и Финляндия заключили «Ледяной пакт»: страны будут вместе строить ледоколы, чтобы «проецировать силу в полярных широтах»

Соединенные Штаты Америки, Канада и Финляндия на полях юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне обсуждают формирование трехстороннего механизма сотрудничества в производстве ледоколов. Об этом рассказал заместитель советника по национальной безопасности по вопросам международной экономики в администрации президента США Джо Байдена Далип Сингх.

По словам Сингха, которого в американской прессе называли «ключевым архитектором санкций против России», «Ледяной пакт» «пошлет сигнал России и Китаю о намерении США и союзников построить ледокольный флот мирового класса и проецировать силу в полярных широтах для насаждения международных норм и продвижения мира и безопасности в Арктике и Антарктике» (цитата по РИА Новости).