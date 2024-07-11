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    США, Канада и Финляндия заключили «Ледяной пакт»: страны будут вместе строить ледоколы, чтобы «проецировать силу в полярных широтах»

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    3 комментария

    Соединенные Штаты Америки, Канада и Финляндия на полях юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне обсуждают формирование трехстороннего механизма сотрудничества в производстве ледоколов. Об этом рассказал заместитель советника по национальной безопасности по вопросам международной экономики в администрации президента США Джо Байдена Далип Сингх.

    По словам Сингха, которого в американской прессе называли «ключевым архитектором санкций против России», «Ледяной пакт» «пошлет сигнал России и Китаю о намерении США и союзников построить ледокольный флот мирового класса и проецировать силу в полярных широтах для насаждения международных норм и продвижения мира и безопасности в Арктике и Антарктике» (цитата по РИА Новости).

    Судостроение Сингх назвал стратегической отраслью, в которой странам необходимо «упорно наращивать коллаборацию для повышения конкурентоспособности». В настоящий момент США располагают двумя полярными ледоколами, которые приближаются к концу срока эксплуатации. У Канады есть 20 ледоколов, у вступивший в НАТО Финляндии — 8, что в совокупности меньше, чем у России, которая обладает 40 судами такого класса и строит новые.

    Ожидается, что лидеры США, Финляндии и Канады — президент Джо Байден, президент Александер Стубб и премьер-министр Джастин Трюдо — объявят о намерении сформировать трехсторонний механизм сотрудничества в производстве ледоколов до конца саммита НАТО. Далее будет подписан формальный меморандум о взаимопонимании и начнется реализация соглашения, конечной целью которого лидеры видят создание консорциума судостроительных верфей во всех трех странах.

    В «Ледяной пакт», по заявлению Сингха, смогут вступить и другие союзники и партнеры.

    Ранее на саммите страны-участницы Североатлантического альянса выпустили совместную декларацию.

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    Ледяной пактДалип СингхСШАФинляндияКанадаЛедоколАтомный флот
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    Комментарии 3

    Повестка дна11 Июл 2024 в 18:53
    А мы в ответ Чемберлену, будем строить ледоколы в Китае и Беларуси-крупнейших арктических державах
    +1−0
    28206267511 Июл 2024 в 18:46
    Все прекрасно Сингх (США)-?и утертый нос великой арктической державы!День прожит не зря!!!
    +1−0
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